Ростовский облсуд сократил срок ареста бывшей жене Цеповяза

09 июля 2019, 21:16

Ростовский областной суд отменил постановление об аресте бывшей супруги члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней на 1 месяц и 25 суток и оставил ее под стражей до 16 июля. Подсудимая прекратила голодовку в связи с состоянием здоровья, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Наталья Стришняя была задержана 29 июня по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". 30 июня суд арестовал ее на один месяц и 25 суток. Адвокат Стришней сообщил, что 29 июня она начала голодовку и о том, что ее арест обжалован. Ранее защита просила отпустить Стришнюю под залог, ссылаясь на то, что она "тяжело больна".

По данным прокуратуры, Стришняя обвиняется по статье о вымогательстве, санкция которой предусматривает 15 лет заключения.

Сегодня Ростовский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, который также обвиняется в вымогательстве. Оба участвовали в заседании по видеосвязи со следственным изолятором. Наталья Стришняя в самом начале заседания заявила, что "очень плохо себя чувствует" и ей вызвали скорую помощь в СИЗО. Сотрудник СИЗО по видеосвязи подтвердил судье информацию о том, что подсудимой потребовалась помощь врачей, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

После перерыва был допрошен врач-терапевт медчасти СИЗО, который сказал, что "симптоматическая медпомощь Стришней была оказана до судебного разбирательства, состояние удовлетворительное, медицинских противопоказаний нет". Заседание продолжилось. Суд согласился приобщить справку о состоянии здоровья Стришней из Кущевской районной больницы.

Адвокат Эдуард Чургулия поставил под сомнение то, что "вообще было событие преступления". "Странным образом перед тем, как собирать урожай, возникает дело, заключают под стражу. Кроме материалов по Федору Стрельцову, никаких обоснований у обвинения нет", - высказался защитник.

По версии правоохранительных органов, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние совместно с предпринимателем Федором Стрельцовым (объявлен в международный розыск) принудили владельца местной агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 млн рублей, написал 9 июля "Коммерсант".

Чургулия отметил плохое состояние здоровья Стришней и попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Адвокат Мурад Мусаев также попросил выпустить Стришнюю из следственного изолятора. "Нам остается сожалеть, что в суде не присутствуют следователь и прокурор из суда первой инстанции. Очень хотелось бы от них услышать, почему более мягкая мера пресечения невозможна. Ведь речь не идет о бандите-рецидивисте, убийце", - заявил Мусаев. Он подчеркнул, что Стришняя страдает тяжелым заболеванием.

Защитник Валерий Шухардин назвал противоречивыми показания потерпевшего, на основании которых было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Он также заявил об отсутствии обоснованности содержания Стришней в СИЗО. "Единственная ссылка - рапорт оперуполномоченного о том, что Стришняя может скрыться, - заявил Шухардин. - Интересам правосудия будет отвечать и домашний арест, и залог, и подписка о невыезде".

Сама Стришняя сообщила, что с момента задержания ее состояние здоровья ухудшилось. "Я не получаю необходимых препаратов, которые получала по квоте. Я прошу изменить меру пресечения на более мягкую", - сказала она.

Представитель потерпевших Александр Куюнджи заявил, что необходимости в отмене меры пресечения нет - она "избрана законно и обоснованно".

Прокурор в свою очередь отметила, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу, попросив оставить жалобы защиты Стришней без удовлетворения.

Однако Ростовский областной суд отменил постановление районного суда и направил материалы об избрании меры пресечения Наталье Стришней и ее брату на новое рассмотрение. Подсудимые останутся под арестом до 16 июля.

После заседания адвокат Эдуард Чургулия сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что подсудимая прекратила голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.

Напомним, 12 человек, в том числе четверо детей, были убиты 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Шестеро обвиняемых по делу банды Цапка в ноябре 2013 года были приговорены к длительным срокам заключения, Вячеслав Цеповяз приговорен к 20 годам колонии. В ноябре 2018 года после серии фото и видео в соцсетях и СМИ о комфортной жизни Цеповяза в исправительной колонии №3 в Амурской области в учреждении начались проверки, а сам Цеповяз был, по словам источника, переведен в СИЗО Хабаровска. В результате руководство и сотрудники ФСИН были привлечены к ответственности.

"Кавказский узел" собрал информацию о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Дело банды Цапка".