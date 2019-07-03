03 июля 2019, 17:45

Ростовское управление ФСИН рассказало о голодовке бывшей жены Цеповяза

Голодовка под меднаблюдением бывшей супруги члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней началась 2 июля, сообщил сегодня ФСИН. От еды арестованная отказалась 29 июня, рассказал адвокат. По его словам, он обжаловал арест подзащитной в суде, а также подаст жалобу в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", Наталья Стришняя была задержана 29 июня по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". 30 июня суд арестовал ее на один месяц и 25 суток. 

По данным прокуратуры, Стришняя обвиняется по статье о вымогательстве, санкция которой предусматривает 15 лет заключения. 

Наталья Стришняя вчера, 2 июля, подала письменное заявление в администрацию СИЗО-1 о голодовке в знак протеста против привлечения ее к уголовной ответственности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ростовского управления ФСИН. «Претензий к действиям сотрудников СИЗО-1 (Стришняя) не имеет. Она находится под наблюдением работников медчасти учреждения», - отмечает ведомство.

По словам адвоката Стришней Эдуарда Чургулии, голодовка арестованной началась 29 июня. «(Стришняя) третий день пьет одну воду, ничего не ела… Она требует обратить на себя внимания прокуратуры, Следственного комитета и тех лиц, которые допустили ее арест. Наталья заявляет, что она ни в чем не виновата, что ни у какого (предпринимателя), которого она даже не знает, не вымогала (деньги)», - процитировала 1 июля слова Чургулии «Комсомольская правда».

Адвокат также сообщил, что у его подзащитной тяжелое заболевание, требующее приема лекарств. «Я уже подал в суд жалобу, чтобы обжаловать арест. Готовлю жалобу в прокуратуру, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации», - отметил Чургулия.

На заседании, где суд рассматривал ходатайство следствия об аресте Стришней, защита просила отпустить ее под залог, ссылаясь на то, что она  "тяжело больна". Во время заседания Стришней была вызвана скорая помощь, сообщил адвокат Чургулия.

По информации адвоката, на предприятии Стришней «Слава Кубани» изъяли все документы и арестовали урожай. «Работа всего комплекса встала. 300 человек могут через несколько недель остаться на улице», - привело слова адвоката Чургулии издание.

Напомним, 12 человек, в том числе четверо детей, были убиты 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Шестеро обвиняемых по делу банды Цапка в ноябре 2013 года были приговорены к длительным срокам заключения, Вячеслав Цеповяз приговорен к 20 годам колонии. В ноябре 2018 года после серии фото и видео в соцсетях и СМИ о комфортной жизни Цеповяза в исправительной колонии №3 в Амурской области в учреждении начались проверки, а сам Цеповяз был, по словам источника, переведен в СИЗО Хабаровска. В результате руководство и сотрудники ФСИН были привлечены к  ответственности.

"Кавказский узел" собрал информацию о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Дело банды Цапка".

Примечание:

"Бывшая жена Цеповяза задержана на Кубани по делу о вымогательстве", "Прокуратура рассказала о привилегиях Цеповяза в колонии", "Арест Надежды Цапок по новому уголовному делу продлён на полгода".

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