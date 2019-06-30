30 июня 2019, 14:49

Бывшая жена Цеповяза арестована в Ростове-на-Дону

Суд сегодня постановил заключить под стражу бывшую супругу члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, подозреваемую по делу о вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня правоохранители задержали Наталью Стришнюю по делу о вымогательстве денег у предпринимателя денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани".

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону по ходатайству следствия арестовал Стришнюю "на один месяц 25 суток", - цитирует судью ТАСС.

Защита просила суд отпустить под залог Стришнюю, ссылаясь на то, что она  "тяжело больна", во время заседания ей была вызвана скорая помощь, приводит слова адвоката Эдуард Чургулию агентство.

По данным прокуратуры, Стришняя обвиняется по статье о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК), пишет агентство. Отметим, санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. 

Адвокат считает, что расследование этого дела следует проводить в Кущевке, так как события происходили именно, так, однако следствие перевели в Ростов-на-Дону, "потому что кому-то это удобно", пишет РИА "Новости".

Напомним, 12 человек, в том числе четверо детей, были убиты 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Шестеро обвиняемых по делу банды Цапка в ноябре 2013 года были приговорены к длительным срокам заключения, Вячеслав Цеповяз приговорен к 20 годам колонии. В ноябре 2018 года после серии фото и видео в соцсетях и СМИ о комфортной жизни Цеповяза в исправительной колонии №3 в Амурской области в учреждении начались проверки, а сам Цеповяз был, по словам источника, переведен в СИЗО Хабаровска. В результате начальник областного управления ФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, в отношении сотрудников колонии, которые, как считает следствие, принимали подарки от осужденных, было заведено уголовное дело, а в феврале 2019 года в УФСИН по Амурской области заявили, что начальник колонии будет уволен после возвращения из отпуска.

"Кавказский узел" собрал информацию о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Дело банды Цапка".

Примечание:

"Прокуратура рассказала о привилегиях Цеповяза в колонии", "В Краснодарском крае связанная с семьей Цапков адвокат заподозрена в мошенничестве на 48,5 миллиона рублей", "Арест Надежды Цапок по новому уголовному делу продлён на полгода".

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