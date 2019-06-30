Бывшая жена Цеповяза задержана на Кубани по делу о вымогательстве

30 июня 2019, 08:39

Правоохранители задержали бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани", рассказал адвокат.

По словам юриста Эдуарда Чургулии, силовики задержали Стришнюю утром 29 июня после обыска в ее доме на Кубани и перевезли в Ростов-на-Дону.

"С ней провели следственные действия, завтра (30 июня) в отношении нее в Ростове-на-Дону будут избирать меру пресечения", - процитировал его 29 июня ТАСС. Адвокат рассказал, что силовики также изъяли документы и сервер с данными на принадлежащей ей агрофирме "Слава Кубани".

Чургулия пояснил, что Стришнюю задержали по делу о вымогательстве 77 миллионов рублей у предпринимателя в офисе агрофирмы в марте 2010 года.

"В 2010 году Наталья не работала на этом предприятии. Она начала там свою работу только в 2011 году", - приводит слова адвоката "Комсомольская правда. Кубань". Он рассказал, что в заявлении потерпевшего также упоминаются фамилии людей, которые уже отбывают наказание по другим делам.

12 человек, в том числе четверо детей, были убиты 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Шестеро обвиняемых по делу банды Цапка в ноябре 2013 года были приговорены к длительным срокам заключения. Трое из них осуждены на пожизненное заключение, Вячеслав Цеповяз приговорен к 20 годам колонии.

Чургулия также рассказал, что дело расследуется Следственным управлением Управления МВД по Ростову-на-Дону, по нему также задержан брат Стришней.

На сайтах Главного управления МВД по Ростовской области и Краснодарскому краю нет информации о задержании Стришней и ее брата.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2018 года с соцсетях и СМИ появилась серия фото и видео о комфортной жизни Цеповяза в колонии. После этого в исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывал наказание Цеповяз, начались проверки, а сам Цеповяз был, по словам источника, переведен в СИЗО Хабаровска. 7 декабря 2018 года стало известно, что начальник областного управления ФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. 17 января прокуратура сообщила об уголовном деле в отношении сотрудников колонии, которые, как считает следствие, принимали подарки от осужденных. В феврале в УФСИН по Амурской области заявили, что начальник колонии будет уволен после возвращения из отпуска.