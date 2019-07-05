Суд засчитал Яндиеву восемь лет ареста

05 июля 2019, 22:37

За вычетом срока, уже проведенного под стражей, Аслан Яндиев приговорен за два теракта в Северной Осетии к 11 годам колонии. Суд оставил за потерпевшими право подать иски о компенсациях.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал ингуша Аслана Яндиева виновным в обстреле электроподстанции "Владикавказ-2" в декабре 2005 года и подрыве ретрансляторной вышки ЗАО "Мобиком-Кавказ" в июне 2006 года. Яндиев приговорен к 19 годам колонии строгого режима. При этом обвинение в покушении на жизни людей с него было снято.

Уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске, в январе 2011 года был задержан в Словакии, а в июле 2018-го экстрадирован в Россию. На суде обвинение запросило для Яндиева 20 лет лишения свободы. Защита назвала обвинения "придуманными" и отметила, что 20 лет - слишком большой срок для преступления без человеческих жертв.

На оглашении приговора Аслану Яндиеву присутствовали представители семи СМИ, а также один из родственников подсудимого. Потерпевших, гособвинителя Александра Шавелько и адвоката по соглашению Андрея Сабинина не было, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Оглашение приговора заняло менее десяти минут, были зачитаны только его вводная и резолютивная части. Согласно приговору, Яндиеву будет зачтен период его содержания под стражей после задержания в Словакии в 2011 году. До вступления приговора в силу Яндиев будет содержаться в одном из ростовских СИЗО.

Гражданские иски ряда потерпевших о компенсации морального и имущественного вреда суд рассматривать не стал, оставив за потерпевшими право заявить их отдельно. Сам Яндиев также может обжаловать приговор и имеет право лично участвовать в рассмотрении своей апелляции, объяснил судья.

Аслан Яндиев выглядел бледным и безучастным, на оглашение приговора и вспышки фотокамер не отреагировал. "У него есть адвокат по соглашению, он планирует обжаловать данное решение", - сообщил журналистам адвокат Яндиева по назначению Сергей Заикин. На странице адвоката Андрея Сабинина в Facebook по состоянию на 22.20 мск 5 июля нет комментариев относительно решения суда.