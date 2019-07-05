Аслан Яндиев приговорен к 19 годам колонии

05 июля 2019, 14:50

Северо-Кавказский окружной военный суд признал ингуша Аслана Яндиева виновным в совершении двух терактов в Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске, в январе 2011 года был задержан в Словакии, а в июле 2018-го экстрадирован в Россию. На суде обвинение запросило для Яндиева 20 лет лишения свободы, но предложило снять с подсудимого обвинение в покушении на убийства жизни людей во время теракта на электроподстанции "Владикавказ-2". Защита назвала обвинения "придуманными" и отметила, что 20 лет - слишком большой срок для преступления без человеческих жертв.

Сегодня суд назначил Яндиеву 19 лет в колонии строгого режима. Яндиев признан виновным по всем статьям, кроме покушения на убийство двух и более лиц. Он встретил приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала заседаний.

По версии обвинения, осенью 2005 года Яндиев примкнул к боевикам Шамиля Басаева. Вместе с соучастниками он организовал обстрел подстанции "Владикавказ-2", а также два взрыва во Владикавказе 2 февраля 2006 года. Во время одного из них в помещении клуба игровых автоматов "Честная игра" погибли три человека, травмы получили 39 человек. Яндиева также обвиняют в закладке самодельной бомбы на площади Штыба, трех подрывах самодельных бомб во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии. Ему были предъявлены статьи о бандитизме, незаконном обороте оружия и боеприпасов, совершении терактов и покушении на убийство двух и более лиц. Подсудимый не признал своей вины.