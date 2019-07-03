Защита попросила оправдать Яндиева

03 июля 2019, 01:23

Эпизоды, которые вменяют уроженцу Северной Осетии Аслану Яндиеву непосредственно, не повлекли жертв и пострадавших, а запрошенный обвинением 20-летний срок является для больного подсудимого "смертельным приговором", заявил адвокат Андрей Сабинин. Сам подсудимый назвал обвинение "придуманным".

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии, а в июле 2018-го экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. Тогда же ему предъявили обвинение. 6 февраля дело было передано в суд. На заседании 23 апреля Умар Хадзиев и Руслан Цуров, осужденные по делам о терактах в Северной Осетии, опровергли версию обвинения по делу Аслана Яндиева. Оба свидетеля заявили, что не знают его, а в преступлениях признались под пытками. На заседании 24 июня обвинение запросило для Яндиева 20 лет лишения свободы, но предложил полностью убрать из обвинения статью 105, сняв с подсудимого вину в покушении на убийства жизни людей во время теракта на электроподстанции "Владикавказ-2".

Аслан Яндиев обвиняется в совершении двух терактов на территории Северной Осетии. Согласно версии обвинения, осенью 2005 года Яндиев примкнул к боевикам Шамиля Басаева. Вместе с соучастниками он организовал обстрел подстанции «Владикавказ-2», а также два взрыва в столице Северной Осетии 2 февраля 2006 года. Во время одного из них в помещении клуба игровых автоматов «Честная игра» погибли три человека, травмы получили 39 человек. Яндиева также обвиняют в закладке самодельной бомбы на площади Штыба, "трех подрывах самодельных взрывных устройств" во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии. Аслан Яндиев обвиняется в совершении двух терактов на территории Северной Осетии. Яндиеву вменяют бандитизм (ст. 209 УК России), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК России), совершение терактов (ч. 2 ст. 205 УК России) и покушение на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105 УК России). Подсудимый полностью отрицает вину.

В Северо-Кавказском окружном военном суде 2 июля состоялись прения по делу уроженца Северной Осетии, ингуша Аслана Яндиева, обвиняемого в участии в совершении двух терактов на территории республики. В зале суда не было родственников подсудимого. Сами прения прошли в достаточно эмоциональной атмосфере, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

На заседании выступил адвокат Яндиева по назначению Андрей Сабинин и сам подсудимый, который также воспользовался правом последнего слова.

В своей речи Андрей Сабинин указал, что его подзащитный отрицает участие в банде, которая совершала теракты во Владикавказе, и в приобретении для нее оружия, а его вину подтверждает только один свидетель обвинения Алихан Оздоев. Адвокат напомнил, что как в первом процессе во Владикавказе в 2006 году, так и в этом процессе 23 апреля 2019 года двое из троих оставшихся в живых участников банды Умар Хадзиев и Рустам Цуров отказались от своих первоначальных признательных показаний, заявив, что дали их под пытками.

23 апреля в суде были оглашены показания Умара Хадзиева и Рустама Цурова, данные ими на предварительном следствии, в которых они упоминают об участии Яндиева в двух терактах: закладке взрывного устройства под ретрансляторной вышкой сети "Мегафон" в июне 2006 года и установке в конце декабря 2005 года напротив электроподстанции "Владикавказ-2" гранатометов, которые "сработали в определенное время, не причинив никому вреда". Также, согласно показаниям Хадзиева, Абубакар Хамхоев вместе с Алиханом Оздоевым и Яндиевым устанавливали взрывное устройство на площади Штыба в городе Владикавказе (теракт был предотвращен силовиками - прим. "Кавказского узла")".

«Участие Яндиева в банде ничем не доказывается… Нет никаких материальных доказательств, есть только следственные допросы свидетелей..., от которых они отказались еще 15 лет назад… Остался единственный свидетель обвинения Оздоев», - заявил суду Сабинин и добавил, что нельзя «основывать обвинение на старых доказательствах».

Показания Оздоева Сабинин попросил суд не принимать во внимание, поскольку последний, находясь в тюрьме, не боится понести наказание, и дача им подписки об ответственности за ложные показания не имеет значения.

Что касается бегства Яндиева за границу весной 2008 года, то считать это доказывающим вину обстоятельством можно, по мнению адвоката, только если мыслить «в обывательском ключе». По словам Сабинина, практика недозволенных методов следствия широко распространена на Северном Кавказе, и Яндиев реально опасался за свою жизнь и здоровье.

На заседании 3 июня мать Яндиева рассказала, что он сбежал из России, опасаясь пыток. Подсудимый пояснил, что уехал в Словакию, так как не хотел "попасть под жесткие пытки", а поддельный паспорт ему сделала бабушка.

«Невозможно вынести обвинительный приговор, основываясь только на показаниях одного свидетеля», - заключил Сабинин и попросил суд оправдать его подзащитного.

Также адвокат заявил, что, учитывая состояние здоровья Яндиева, срок в 20 лет, запрошенный гособвинителем, является «смертным приговором» для его подзащитного и попросил суд в случае вынесении обвинительного приговора «минимизировать срок наказания».

Яндиев заявил, что не мог участвовать в деятельности банды из-за инвалидности

Далее выступил сам подсудимый Аслан Яндиев. Он заявил о своей невиновности и отметил, что обвинение против него было «придумано».

Яндиев заявил, что Алихан Оздоев дал против него показания, потому что Яндиев отказался от предложения боевиков вступить в банду, и теперь Оздоев «держит на него зло», потому что сидит в тюрьме и хочет, чтобы Яндиев разделил его участь.

Подсудимый подтвердил, что уехал из Владикавказа из-за того, что опасался применения пыток до тех пор, пока «ситуация не изменится».

Он заметил, что, согласно материалам дела, каждый член банды имел кличку, кроме самого Яндиева, что является, по его мнению, доказательством его невиновности, и добавил, что в связи с серьезной болезнью и инвалидностью не смог бы участвовать в деятельности группировки.

По словам матери Яндиева, в 2005 году ему дали II группу инвалидности, он получал пенсию, однако в 2006 году не явился на врачебную комиссию и начислять пенсию ему перестали.

«Я не боюсь справедливого суда. Пусть меня прокурор обвиняет в том, что я сделал, а не в том, что я не сделал… Теперь я буду гнить в тюрьме 20 лет? За что? Я и так просидел восемь лет просто так. В СИЗО, даже не в лагере. Вы, по сути, лишаете меня жизни. У вас счастливая жизнь, но она построена на несчастьях других», - громко и эмоционально заявил в последнем слове Яндиев.

Судебное следствие завершилось, и суд удалился в совещательную комнату. Вынесение приговора по делу ожидается в 14.30 мск 5 июля.

В эпизодах, которые конкретно вменяются Яндиеву, то есть закладка взрывного устройства под ретрансляторной вышкой сети "Мегафон", а также установка гранатометов, из которых была потом обстреляна электроподстанция "Владикавказ-2", никто не пострадал, отметил корреспонденту "Кавказского узла" после заседания адвокат Андрей Сабинин.

«Но конструкция российского уголовного закона такая, что если ты - член банды, значит, ты совершил все преступления, которые совершила эта банда. Мы считаем, что вина Яндиева в участии в банде не доказана, а с учетом предъявленных прокуратурой доказательств срок, который предложил гособвинитель – гигантский! Если суд вынесет обвинительный приговор, мы будем его обжаловать», - сказал он.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями остальных сторон процесса по поводу слов адвоката и подсудимого.