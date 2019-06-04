Аслан Яндиев объяснил свой отъезд из России

04 июня 2019, 02:50

Мать уроженца Северной Осетии Аслана Яндиева, обвиненного в совершении двух терактов, рассказала на суде, что он сбежал из России, опасаясь пыток. Подсудимый пояснил, что уехал в Словакию, так как не хотел "попасть под жесткие пытки", а поддельный паспорт ему сделала бабушка. Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии, а в июле 2018-го экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. Тогда же ему предъявили обвинение. 6 февраля дело было передано в суд. На заседании 23 апреля Умар Хадзиев и Руслан Цуров, осужденные по делам о терактах в Северной Осетии, опровергли версию обвинения по делу Аслана Яндиева. Оба свидетеля заявили, что не знают его, а в преступлениях признались под пытками. На заседании 20 мая гособвинитель огласил протоколы осмотра места терактов, в причастности к которым обвинен Яндиев. По делу о хранении оружия и бандитизме, террористических актах и убийствах в 2007 году в Северной Осетии к длительным тюремным срокам были приговорены предполагаемые сообщники Яндиева - жители Пригородного района Рустам Цуров, Умар Хадзиев и Алихан Оздоев. Верховный суд республики счел их участниками группировки полевого командира Шамиля Басаева. Подсудимые заявили о своей невиновности и о том, что давали показания "под жесткими пытками". Яндиев, по мнению следствия, шестой и последний участник преступной группы.

Заседание по делу Аслана Яндиева 3 мая в Северо-Кавказском окружном военном суде началось с допроса по видеосвязи с гарнизонным судом во Владикавказе матери подсудимого Аси Яндиевой, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Отвечая на вопросы адвокатов Яндиева, женщина охарактеризовала своего старшего сына как «спокойного, положительного, очень мягкого человека».

«Он, сколько мог, работал - брал в аренду земли, выращивал картошку, огурцы, помидоры… Никаких проблем с его стороны никогда не было, всегда помогал по дому», - сказала Ася Яндиева.

«Тогда по телевизору показывали о том, что задержан Цуров, Хадзиев и Оздоев. В автобусе по дороге на работу люди говорили, что их сильно избивают, они подписывают все бумаги. Потом прошёл слух, что Яндиева ищут и показывали похожий фоторобот. У нас в республике похищают людей, люди пропадают без вести. Я испугалась, хотя тогда он спокойно сидел дома. Аслан стал прятаться. Зачем ему быть пушечным мясом? Он боялся насилия. Оздоеву сломали рёбра..., всё село это обсуждало», - рассказала мать Яндиева, уточнив, что в те дни домой к Яндиевым силовики не приходили.

Яндиева, отвечая на вопросы гособвинителя Александра Шавелько, рассказала, что её сын в 2005-2006 годах лежал в назрановской областной больнице в связи с болезнью,

«Правоохранительные структуры избивают людей... Он сказал: «Я не могу там находиться», - рассказала по поводу отъезда сына из России Ася Яндиева.

При этом она отметила, что после экстрадиции пытки к Яндиеву не применили, так как «эту ситуацию отслеживали».

«Никакого преступления он не совершал. Во дворе у нас жила курица. Он не смог её зарезать из жалости. Всё село это подтвердит», - заявила мать подсудимого.

По ее словам, Яндиев исповедовал традиционный ислам, с Рустамом Цуровым, Умаром Хадзиевым и Алиханом Оздоевым общение не поддерживал, так как «те жили в другом селе».

Отвечая на вопросы судей, Ася Яндиева рассказала, что Аслан родился в Костромской области, отец был «заслуженный человек, руководил большим совхозом, имел медали и ордена».

В Ингушетию семья переехала в 1995 году, в 1998 году отец Яндиева умер от инфаркта, пояснила женщина, пожаловавшись и на своё состояние здоровья.

«Аслан не может физически работать по состоянию здоровья с 20 лет... Я знаю, что мой сын не виноват. Он никогда не баловался даже, не хулиганил. Прошу вас хотя бы ещё немного продлить его жизнь!» - обратилась к коллегии судей Яндиева.

По ее словам, в 2005 году Яндиеву дали II группу инвалидности, он получал пенсию по инвалидности, однако в 2006 году не явился на врачебную комиссию и начислять пенсию ему перестали.

Поддельный паспорт Яндиеву сделала бабушка "через своих знакомых"

Сам Аслан Яндиев не стал подробно высказываться о предъявленном обвинении и заявил лишь, что «поддерживает те показания, которые давал во Владикавказе».

«Мне не в чем признаваться, вину я не признаю», - заявил он.

На все перечисленные прокурором составы статей Уголовного кодекса Яндиев отвечал: "Нет".

Вместе с этим подсудимый согласился ответить на вопросы.

По словам Яндиева, с Рустамом Цуровым, Умаром Хадзиевым и Алиханом Оздоевым он познакомился примерно в одно время в 2004 году, общение со всеми происходило «не часто, в мечети», о противозаконной деятельности и радикальном исламе они не разговаривали, о наличии у них оружия ему неизвестно.

Абубакар Хамхоев, по версии обвинения, руководивший бандой, в которую вступил Яндиев, также оказался знаком подсудимому.

«Насколько я узнал позже, он вроде бы ранее работал в полиции. Он говорил о противоправных вещах, да. В 2005 году, весной или летом, после пятничной молитвы он мне предлагал вступить в группу, «джамаат» для «борьбы с неверными». Я отреагировал отрицательно», - рассказал Яндиев.

«Хамхоев говорил об экономическом ущербе, не об убийствах. Нападения на объекты типа электростанций… Дважды он мне предлагал - дважды я отказался. В итоге я стал ходить в другую мечеть, чтобы не встретиться с Хамхоевым», - сообщил подсудимый.

Яндиев пояснил, что в 2005 году он попадал в больницу с обострением болезни на два месяца, второй раз попал в больницу на полтора месяца в январе 2006 года, третий раз — в июне 2006 года и провел там две недели. Своё состояние здоровья он охарактеризовал как «не самое лучшее», указав на необходимость серьезного лечения.

Показания Цурова, Хадзиева и Оздоева на следствии он назвал «оговором», а отъезд из России - «нежеланием попасть под жестокие пытки».

Аслан Яндиев подробно описал свой отъезд из России в марте 2008 года.

«Сначала я приехал в Минеральные Воды на такси, оттуда сел на поезд «Кисловодск-Киев». В Киеве снял внаём комнату, жил там два месяца. Оттуда на поезде доехал до Ужгорода и через неделю ночью перешёл границу со Словакией», - рассказал он.

В Словакии, пояснил подсудимый, он попросил убежище и с мая 2008 года до января 2011 года жил в лагере для беженцев в 45 километрах от Братиславы.

«После этого я сидел в СИЗО до экстрадиции в июле 2018 года», - вздохнув, сказал подсудимый.

Яндиев уточнил, что в Словакии он жил по поддельному паспорту на вымышленное имя Дауда Арцханова, который ему сделала ныне покойная бабушка «через своих знакомых».

«При повторном обращении на убежище в 2011 году я представился своим настоящим именем. Это было за месяц до ареста», - объяснился подсудимый.

Защитник Аслана Яндиева Андрей Сабинин также зачитал отрицательную характеристику из колонии Алихана Оздоева и судебно-медицинскую экспертизу Яндиева.

Согласно выводам экспертов, у подсудимого имеется ряд заболеваний пищеварительной системы и дефицит веса в 20 килограмм, под стражей он может находиться «при наблюдении медперсоналом».

В дополнениях гособвинитель огласил протокол осмотра видеообращений Шамиля Басаева «о необходимости ведения национально-освободительной борьбы против российской агрессии», а также фото-файлов с изображением Басаева, Абу Дзейта, «Магаса» и оружия, не пояснив, какое отношение это имеет к Яндиеву.

Также были зачитаны письмо из Генеральной прокуратуры Российской Федерации в прокуратуру Словакии с просьбой выдачи Яндиева, ответ из Министерства юстиции Словакии с разрешением выдать Яндиева и акт передачи Яндиева, составленный Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН).

Суд назначил дату прений на 10.00 мск. 24 июня.

"Трудно доказать алиби через 14 лет с момента событий"

Корреспонденту "Кавказского узла" мать подсудимого Ася Яндиева сказала, что не верит в причастность сына к инкриминируемым ему преступлениям.

По ее словам, на допросе ей задавали вопросы общего характера, касающиеся ее сына: о том, какой он, как рос, о его здоровье, о семье. Сына она не видела.

«Он очень мягкий, внимательный, не лентяй», - охарактеризовала подсудимого мать.

Что касается предъявленных обвинений, то по ее словам, точной даты никто не помнит, но в 2005-06 годах ее сын лежал в больнице. Есть документы, подтверждающие это, у него была инвалидность II группы, сообщила она.

По ее словам, осужденные ранее Умар Хадзиев и Руслан Цуров действительно были знакомы с ее сыном, но не близко, как такового общения между ними не было.

«Я прошу снисхождения. Мой сын не виноват», - заявила Ася Яндиева.

Адвокат Яндиева Андрей Сабинин сказал корреспонденту «Кавказского узла», что его подзащитный свою вину не признает.

«Трудно доказывать алиби через 14 лет от момента событий. Биллинга тогда не было, он только начинался. А если бы и был, то через столько лет никакая информация о нем не сохранится, не говоря уже о том, что, как правило, преступники телефонов не носят на совершение террористических актов. В деле только одно доказательство - это показания тех людей, которые осуждены. Причем двое из них (Цуров и Хадзиев) в суде не подтверждают свои старые показания, говорят, что ничего не помнят. А третий, Оздоев смешанно, смутно, но указывает на Аслана. А он считает, что тот его оговаривает. Причину оговора он назвать не может», - рассказал защитник Яндиева.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями остальных сторон процесса относительно отказа Яндиева признать вину.