21 мая 2019, 15:39

Обвинение представило последние доказательства по делу Аслана Яндиева

Гособвинитель в Ростове-на-Дону сегодня огласил протоколы осмотра места терактов, в причастности к которым обвинен уроженец Северной Осетии Аслан Яндиев. Следующее заседание решено провести в суде Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев обвинен по делу о двух терактах на территории Северной Осетии. При взрывах никто не пострадал, поэтому следствие исключило из обвинения статью об убийстве. 6 февраля дело было передано в суд. 23 апреля Умар Хадзиев и Руслан Цуров, осужденные по делам о терактах, опровергли версию обвинения по делу Яндиева, заявив, что не знают подсудимого.

Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии, а в июле 2018 года экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. Тогда же ему предъявили обвинение.

Заседание Северо-Кавказского окружного военного суда по делу Аслана Яндиева длилось сегодня менее двух часов. Гособвинитель огласил ряд письменных доказательств, в частности, протоколы осмотра места взрыва в селе Дачном Пригородного района, обстрела подстанции "Владикавказ-2" и результаты сопутствующих заключений экспертов. Прокурор не пояснил, какое отношение имеет Яндиев к перечисленным инцидентам, сам Яндиев пояснений после оглашения документов также не дал.

3 апреля потерпевший при обстреле из гранатомета электроподстанции "Владикавказ-2" отказался от претензий к Яндиеву, поскольку люди во время теракта не пострадали.

Адвокат Аслана Яндиева сообщил суду, что защита планирует допросить мать подсудимого Асю Яндиеву и самого Аслана Яндиева, а также огласить "пару документов". Суд назначил допрос матери Яндиева на 14.00 мск 3 июня в гарнизонном военном суде во Владикавказе.

Аслан Яндиев тихим голосом попросил 10-дневный перерыв в процессе, пояснив, что простудился, и пожаловался на высокую температуру и кашель. Подсудимый добавил, что он накануне обращался к врачам, ему "сделали укол, но он не подействовал". Родственников Яндиева и представителей других СМИ в зале суда не было, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Напомним, что по делу о хранении оружия и бандитизме, террористических актах и убийствах в 2007 году в Северной Осетии к длительным тюремным срокам приговорены предполагаемые сообщники Яндиева - жители Пригородного района Рустам Цуров, Умар Хадзиев и Алихан Оздоев. Верховный суд республики счел их участниками группировки полевого командира Шамиля Басаева. Подсудимые заявили о своей невиновности и о том, что давали показания "под жесткими пытками". Яндиев, по мнению следствия, шестой и последний участник преступной группы.

Примечание:

"Словакия выдала России обвиняемого в терроризме уроженца Северной Осетии", "Суд в Австрии отказался отменить экстрадицию Гагиева", "Следком снял обвинение в убийствах с Аслана Яндиева".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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