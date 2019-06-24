Обвинение запросило 20 лет колонии для Аслана Яндиева

24 июня 2019, 13:10

Гособвинитель потребовал в суде признать виновным обвиняемого в совершении двух терактов на территории Северной Осетии ингуша Аслана Яндиева и назначить ему 20 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии, а в июле 2018-го экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. Тогда же ему предъявили обвинение. На заседании 3 июня мать Яндиева рассказала, что он сбежал из России, опасаясь пыток. Подсудимый пояснил, что уехал в Словакию, так как не хотел "попасть под жесткие пытки", а поддельный паспорт ему сделала бабушка.

Аслан Яндиев обвиняется в совершении двух терактов на территории Северной Осетии. Согласно версии обвинения, осенью 2005 года Яндиев примкнул к боевикам Шамиля Басаева. Вместе с соучастниками он организовал обстрел подстанции «Владикавказ-2», а также двух взрывов в столице Северной Осетии 2 февраля 2006 года. Во время одного из них, в помещении клуба игровых автоматов «Честная игра», погибли три человека, травмы получили 39 человек. Яндиева также обвиняют в закладке самодельной бомбы на площади Штыба, "трех подрывах самодельных взрывных устройств" во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии. Яндиеву вменяют бандитизм, (ст. 209 УК России), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК России), совершение терактов (ч. 2 ст. 205 УК России) и покушение на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105 УК России). Подсудимый полностью отрицает вину.

Прения по делу Яндиева начались сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, передает корреспондент "Кавказского узла".