24 июня 2019, 13:10
Обвинение запросило 20 лет колонии для Аслана Яндиева
Гособвинитель потребовал в суде признать виновным обвиняемого в совершении двух терактов на территории Северной Осетии ингуша Аслана Яндиева и назначить ему 20 лет лишения свободы.
Как писал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии, ингуш Аслан Яндиев с апреля 2007 года числился в международном розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии, а в июле 2018-го экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор во Владикавказе. Тогда же ему предъявили обвинение. На заседании 3 июня мать Яндиева рассказала, что он сбежал из России, опасаясь пыток. Подсудимый пояснил, что уехал в Словакию, так как не хотел "попасть под жесткие пытки", а поддельный паспорт ему сделала бабушка.
Аслан Яндиев обвиняется в совершении двух терактов на территории Северной Осетии. Согласно версии обвинения, осенью 2005 года Яндиев примкнул к боевикам Шамиля Басаева. Вместе с соучастниками он организовал обстрел подстанции «Владикавказ-2», а также двух взрывов в столице Северной Осетии 2 февраля 2006 года. Во время одного из них, в помещении клуба игровых автоматов «Честная игра», погибли три человека, травмы получили 39 человек. Яндиева также обвиняют в закладке самодельной бомбы на площади Штыба, "трех подрывах самодельных взрывных устройств" во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии. Яндиеву вменяют бандитизм, (ст. 209 УК России), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК России), совершение терактов (ч. 2 ст. 205 УК России) и покушение на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105 УК России). Подсудимый полностью отрицает вину.
Прения по делу Яндиева начались сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, передает корреспондент "Кавказского узла".
Представитель гособвинения Александр Шавелько заявил, что вина Яндиева является доказанной и попросил приговорить Яндиева к 20 годам колонии строгого режима. Он также предложил снять с подсудимого обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц по эпизоду об обстреле подстанции "Владикавказ-2", поскольку, по его мнению, нападавшие не имели умысла на убийство, а телесных повреждений сотрудники подстанции не получили. Также прокурор попросил переквалифицировать обвинение Яндиева по статье 205 со второй части на менее тяжкую, первую, указав на неверную редакцию федерального закона при квалификации органами следствия.
Напомним, по делу о хранении оружия и бандитизме, террористических актах и убийствах в 2007 году в Северной Осетии к длительным тюремным срокам были приговорены предполагаемые сообщники Яндиева - жители Пригородного района Рустам Цуров, Умар Хадзиев и Алихан Оздоев. Верховный суд республики счел их участниками группировки чеченского полевого командира Шамиля Басаева. Подсудимые заявили о своей невиновности и том, что давали показания "под жесткими пытками".
Комментариями защиты относительно ходатайства гособвинителя "Кавказский узел" пока не располагает.
Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"