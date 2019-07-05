Апелляционный суд оставил азербайджанского активиста Ахмедли в тюремном заключении

05 июля 2019, 16:00

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу активиста партии Народного фронта Азербайджана Фуада Ахмедли на отказ в условно-досрочном освобождении. В партии решение суда назвали "политическим заказом".

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2018 года, по истечении трети срока Ахмедли, суд отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО). Причиной, по словам отца оппозиционера, стало то, что, по мнению руководства колонии, активист не принимал активного участия в жизни исправительного учреждения, "ни с кем не общается и однажды неаккуратно заправил постель". Суд в Баку 1 мая также отказался освободить Фуада Ахмедли, мотивировав решение негативным отзывом начальника колонии. Защита анонсировала апелляцию на второй отказ в досрочном освобождении.

Глава регионального отделения молодежного комитета ПНФА Фуад Ахмедли был обвинен в распространении личных данных абонентов сотовой компании, в которой работал. В июне 2017 года Ахмедли был приговорен к четырем годам заключения по статьям "Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Защита сочла приговор политическим заказом.

Рассмотрение жалобы Фуада Ахмедли состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС). Чтобы поддержать Ахмедли к зданию суда пришли активисты, однако лишь часть из них смогла попасть на заседание в связи с ограниченным числом мест в зале, передал корреспондент "Кавказского узла".

Фуад Ахмедли заявил на заседании, что Сураханский районный суд "не объективно рассмотрел его обращение".

"Суд мотивировал отказ в освобождении по УДО тем, что я негативно характеризовался по месту отбытия наказания, в колонии №16, неоднократно получал дисциплинарные взыскания, не раскаялся в совершенном преступлении. Но все это надуманные предлоги. Меня заключили в карцер из-за того, что мы с журналистом Афганом Мухтарлы и нашим партийным товарищем Асифом Юсифли вместе обсуждали заявление ПНФА о том, что советнику главе партии Мамеду Ибрагиму подбросили нож в колонии. С нас взяли разъяснения. Я написал, что не знал, что обсуждение какого-то вопроса может считаться дисциплинарным нарушением", - сказал Ахмедли.

Советник председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамед Ибрагим, отсидевший три года в колонии, должен был выйти на свободу 29 сентября 2018 года, однако был арестован по делу о хранении ножа. Ибрагим заявил о своей невиновности, но 10 января суд приговорил его к 5 месяцам и 22 дням лишения свободы. Из них 5 месяцев и 20 дней назначены по новому делу, еще два дня остались от прежнего срока. В феврале защита добилась освобождения Ибрагима.

Выступивший в качестве представителя колонии Асиф Керимов отметил, что администрация учреждения по-прежнему считает нецелесообразным смягчение наказания Ахмедли.

В свою очередь, Ахмедли заявил о "некомпетентности Керимова выступать по его делу". "Асиф Керимов руководитель второго отряда в колонии. Я же нахожусь в четвертом отряде. Он не может знать, как я веду себя в колонии. Он некомпетентен давать заключение по моему вопросу", - сказал Ахмедли.

При этом он добавил, что Сураханский суд, отказав ему в освобождении по УДО, ссылался, в том числе на заключение начальника лечебного учреждения Пенитенциарной службы. "Как можно ссылать на заключение начальника лечебного учреждения, в то время как я никогда не находился в этой больнице", - заявил Ахмедли.

Он также подчеркнул, что не верит в объективность суда, а жалобу подал, "чтобы увидеть своих товарищей и соратников". "В Азербайджане у людей подорвано доверие людей к судам, справедливому правосудию. Я, подавая апелляционную жалобу, не надеялся на справедливое решение", - заявил Ахмедли.

Адвокат Эльчин Садыгов счел доводы руководства колонии несостоятельными. "Непризнание осужденным своей вины, согласно законодательству, не может не считаться основанием для смягчения наказания", - отметил Садыгов на процессе.

Судейский состав оставил жалобу без удовлетворения.

Адвокат сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что защита продолжит обращения для освобождения Ахмедли по УДО.

Отец активиста Зафар Ахмедов отметил, что не ожидал иного решения. "Фуад невиновен. Он отбывает незаслуженное наказание. Судьи прекрасно знают об этом. Просто у них не хватило смелости устранить эту не справедливость", - заявил Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдавший за процессом лидер ПНФА Али Керемли назвал решение суда "исполнением политического заказа".

"Сегодняшнее решение суда еще раз подтвердило, что разговоры властей о реформах судебно-правовой системы не более чем пустой звон. Была возможность, хотя и поздно, но восстановить справедливость в отношении невинно осужденного молодого человека. Но апелляционный суд исполнил политический заказ. Суды являются инструментом для мести власти над своими критиками. А пенитенциарная служба - это маховик карательной системы режима", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

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