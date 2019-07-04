Помощь врачей потребовалась участницам голодовки в Дербенте

04 июля 2019, 08:36

Состояние здоровья обеих участниц голодовки в Дербенте минувшей ночью резко ухудшилось, но женщины отказались от госпитализации, сообщила родственница одной из них.

Как писал "Кавказский узел", матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Затем мать Курбанова сменила его тетя. На третий день протестующим пообещали свидание с задержанными, и голодовка была приостановлена, однако свидание не состоялось. Утром 28 июня Елена Барзукаева возобновила голодовку, мать Гасана Курбанова Шаганаз Рабаданова присоединилась к ней на следующий день. Женщины заявили, что не прекратят акцию до встречи с прокурором и уполномоченным по правам человека в Дагестане. 2 июля участницы голодовки договорились о встрече с дагестанским омбудсменом. Он пообещал взять дело задержанных под контроль.

Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники задержанных настаивают на невиновности подозреваемых. Подозреваемый Мизаралиев переведен под домашний арест. 1 июля с Барзукаевым и Курбановым в СИЗО встретился их адвокат Тагир Шамсутдинов. Арестованные рассказали защитнику, что были вынуждены подписать признательные показания под давлением и угрозами.

По словам сестры одной из участниц голодовки Зайнаб Рабадановой, вечером 3 июня к Елене Барзукаевой подходил молодой человек и "провоцировал ее". "Он говорил неприятные вещи. Елена даже полицейских позвала, думая, что он может напасть. Это все сказалось на здоровье. Ночью у нее сильно поднялось давление, и ей вызвали скорую помощь", - сообщила Рабаданова корреспонденту "Кавказского узла".

Врачи собирались госпитализировать Барзукаеву, но она отказалась, сказала Рабаданова. "Врачи скорой помощи говорили о необходимости госпитализации, но Елена просила, чтобы отвезли ее домой. В итоге ей пришлось подписать документ, что отказывается ложиться в больницу", - отметила Рабаданова.

Участница голодовки Шаганаз Рабаданова тоже почувствовала себя плохо вечером 3 июня, врачи рекомендовали ей прекратить акцию, рассказала Зайнаб Рабаданова.

Она отметила, что женщины не собираются прекращать акцию и "намерены продолжить ее у городского отдела полиции Дербента после того, как почувствуют себя лучше".