Астраханские врачи провели пикеты в поддержку осужденного коллеги

04 июля 2019, 07:07

Профсоюзные активисты провели в Астрахани одиночные пикеты в поддержку врача областной психиатрической больницы Александра Шишлова, признанного виновным в халатности с гибелью людей, и потребовали пересмотра дела.

Как информировал "Кавказский узел", Кировский районный суд Астрахани 6 июня приговорил врача-психиатра психиатрической больницы к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Суд установил, что в апреле 2017 года психиатр инициировал отмену принудительного лечения пациенту, обвиненному в убийстве. Следствие полагает, что врач знал об отсутствии положительной динамики в состоянии пациента. 5 июля 2017 года мужчина покинул клинику, а спустя два месяца ранил свою родственницу, убил ее ребенка, а при задержании оказал сопротивление и был смертельно ранен.

Четверо активистов профсоюза медицинских работников "Действие" 3 июля провели одиночные пикеты возле Астраханского областного суда в защиту врача Александра Шишлова, требуя пересмотреть приговор районного суда. Они держали плакаты "Сажают врача — страдает пациент" и "Репрессии врачей — вред государству", сообщила координатор астраханского отделения профсоюза "Действие" Ксения Литвинова.

"Мы будем продолжать пикеты ежедневно до решения суда апелляционной инстанции. Считаем, что Александр Шишлов невиновен", - цитирует Литвинову сегодня, 4 июля, "Коммерсант".

В пикетах будут принимать участие не только коллеги Шишлова из психиатрической больницы, но и врачи других медицинских ­учреждений Астрахани, отметила она.

По ее словам, подобные решения суда ставит под угрозу работу всех врачей. "Мы обсуждаем эту проблему, многие боятся продолжать работать, опасаясь попасть под суд", - сказала Литвинова.

Шишлов обжаловал приговор суда первой инстанции в Астраханском областном суде. Пока он продолжает работать в областной психиатрической больнице, уточняет издание.

Помимо защиты Шишлова, апелляционное представление на приговор первой инстанции внесла прокуратура, уточняется на сайте Кировского районного суда Астрахани.

На сайте changе.org 6 июня от имени Александра Шишлова была размещена петиция в его поддержку. По состоянию на 7.00 мск 4 июля она набрала 5332 подписи.

"Складывается ситуация, при которой не только потенциально разрушается моя профессиональная жизнь... Дальнейшее разбирательство неизбежно во избежание принятия несправедливого решения в судебном процессе и для предотвращения соответствующих инцидентов в будущем", - написано в петиции.