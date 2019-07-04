04 июля 2019, 07:07
Астраханские врачи провели пикеты в поддержку осужденного коллеги
Профсоюзные активисты провели в Астрахани одиночные пикеты в поддержку врача областной психиатрической больницы Александра Шишлова, признанного виновным в халатности с гибелью людей, и потребовали пересмотра дела.
Как информировал "Кавказский узел", Кировский районный суд Астрахани 6 июня приговорил врача-психиатра психиатрической больницы к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Суд установил, что в апреле 2017 года психиатр инициировал отмену принудительного лечения пациенту, обвиненному в убийстве. Следствие полагает, что врач знал об отсутствии положительной динамики в состоянии пациента. 5 июля 2017 года мужчина покинул клинику, а спустя два месяца ранил свою родственницу, убил ее ребенка, а при задержании оказал сопротивление и был смертельно ранен.
Четверо активистов профсоюза медицинских работников "Действие" 3 июля провели одиночные пикеты возле Астраханского областного суда в защиту врача Александра Шишлова, требуя пересмотреть приговор районного суда. Они держали плакаты "Сажают врача — страдает пациент" и "Репрессии врачей — вред государству", сообщила координатор астраханского отделения профсоюза "Действие" Ксения Литвинова.
"Мы будем продолжать пикеты ежедневно до решения суда апелляционной инстанции. Считаем, что Александр Шишлов невиновен", - цитирует Литвинову сегодня, 4 июля, "Коммерсант".
В пикетах будут принимать участие не только коллеги Шишлова из психиатрической больницы, но и врачи других медицинских учреждений Астрахани, отметила она.
По ее словам, подобные решения суда ставит под угрозу работу всех врачей. "Мы обсуждаем эту проблему, многие боятся продолжать работать, опасаясь попасть под суд", - сказала Литвинова.
Шишлов обжаловал приговор суда первой инстанции в Астраханском областном суде. Пока он продолжает работать в областной психиатрической больнице, уточняет издание.
Помимо защиты Шишлова, апелляционное представление на приговор первой инстанции внесла прокуратура, уточняется на сайте Кировского районного суда Астрахани.
На сайте changе.org 6 июня от имени Александра Шишлова была размещена петиция в его поддержку. По состоянию на 7.00 мск 4 июля она набрала 5332 подписи.
"Складывается ситуация, при которой не только потенциально разрушается моя профессиональная жизнь... Дальнейшее разбирательство неизбежно во избежание принятия несправедливого решения в судебном процессе и для предотвращения соответствующих инцидентов в будущем", - написано в петиции.