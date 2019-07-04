Ростовские "эсеры" предложили вернуть прямые выборы мэра

04 июля 2019, 07:56

Законопроект о прямых выборах мэров и глав районов внесли депутаты законодательного собрания Ростовской области от "Справедливой России".

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку сити-менеджера Виталия Кушнарева. На должность врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Логвиненко. Выборы сити-менеджера назначены на 18 октября.

Законопроект о возврате прямых выборов глав администраций городов и районов Ростовской области внесен депутатами заксобрания от партии "Справедливая Россия" Сергеем Косиновым и Борисом Вальтером, пишет 3 июля "Коммерсант".

Депутаты предлагают избирать глав районов и поселений при тайном голосовании на муниципальных выборах. Законопроект планируется рассмотреть на очередном заседании законодательного собрания 25 июля, сообщает "Южный Федеральный".

Сергей Косинов 9 мая заявил о своем участии в выборах на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону. По словам его однопартийцев, Косинов будет участвовать в конкурсе "с проектом качественных изменений условий жизни ростовчан".

Напомним, что прямые выборы в Ростове-на-Дону были отменены в 2014 году по инициативе партии "Единая Россия". После этого с поста мэра ушел Михаил Чернышев.