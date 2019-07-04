Мэрия Ростова-на-Дону. Фото: администрация города Ростова-на-Дону http://rostov-gorod.info/press_center/news/138/?arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=10.01.2017&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=17.01.2017&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y

04 июля 2019, 07:56

Ростовские "эсеры" предложили вернуть прямые выборы мэра

Законопроект о прямых выборах мэров и глав районов внесли депутаты законодательного собрания Ростовской области от "Справедливой России".

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку сити-менеджера Виталия Кушнарева. На должность врио главы администрации назначен его первый заместитель Алексей Логвиненко. Выборы сити-менеджера назначены на 18 октября

Законопроект о возврате прямых выборов глав администраций городов и районов Ростовской области внесен депутатами заксобрания от партии "Справедливая Россия" Сергеем Косиновым и Борисом Вальтером, пишет 3 июля "Коммерсант".

Депутаты предлагают избирать глав районов и поселений при тайном голосовании на муниципальных выборах. Законопроект планируется рассмотреть на очередном заседании законодательного собрания 25 июля, сообщает "Южный Федеральный".

Сергей Косинов 9 мая заявил о своем участии в выборах на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону. По словам его однопартийцев, Косинов будет участвовать в конкурсе "с проектом качественных изменений условий жизни ростовчан".

Напомним, что прямые выборы в Ростове-на-Дону были отменены в 2014 году по инициативе партии "Единая Россия". После этого с поста мэра ушел Михаил Чернышев.

Примечание:

"Ростовчане на митинге потребовали отставки двух министров", "Главный архитектор Ростовской области уволился на фоне громкого дела", "Суд оставил ростовского сити-менеджера ответчиком по делу о застройке рощи".

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