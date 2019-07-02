Журналисты раскритиковали жесткое задержание дагестанских чиновников

02 июля 2019, 22:35

Задержанных сотрудников «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» на оперативном видео выводят к вертолету с мешками на головах. Показательно жесткое задержание подозреваемых в экономических преступлениях - способ запугивания подследственных и возможных соучастников, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» журналисты и политолог.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 июня Следственный комитет сообщил о задержании троих высокопоставленных сотрудников дагестанской «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» по подозрению в превышении полномочий. 1 июля суд избрал всем троим - Сааду Саидову, Юсупу Расулову и Магомедамину Казакбиеву - меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие оценило причиненный ими ущерб в 241 миллион рублей.

Заместителям руководителя государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Сааду Саидову, Юсупу Расулову и Магомедамину Казакбиеву вменяют в вину подписание незаконных контрактов с аффилированными компаниями на строительство школ. Речь идет о трех школах, две из которых расположены в селах Карланюрт и Кадыротар Хасавюртовского района, а третья - в Махачкале, пишет сегодня со ссылкой на собственные источники газета «Коммерсантъ»

Саидов в мае 2016 года был назначен куратором строительства школы на 500 мест в Карланюрте. Он подписал от имени республики инвестиционный контракт на строительство школы с администрацией Хасавюртовского района и Южной многоотраслевой компанией, при этом выкупная стоимость проекта составила 349,5 млн рублей. Таким образом, школа обошлась бюджету на 179 млн дороже стоимости, указанной в первоначальном госконтракте.

В мае 2017 года куратором строительства школы на 120 мест в селе Кадыротар был назначен другой замглавы дирекции, главный инженер Юсуп Расулов. Он подписал от имени республики инвестиционный контракт с Хасавюртовским районом и «Дорогами Дагестана». По этому контракту выкупная стоимость проекта школы в Кадыротаре составила более 148 млн рублей, "что на 51,4 млн превышало его первоначальную стоимость", отмечает издание.

Магомедамину Казакбиеву вменяют недопоставку оборудования "на 1,5 млн рублей в школу на 804 ученических места в Махачкале" и покупку техники на 4,8 млн рублей по завышенной стоимости - согласно версии следствия, на рынке имелась аналогичная техника по меньшей цене. В целом нанесенный им ущерб оценили в 6,4 млн, указывает "Коммерсант".

Обе школы в селах Хасавюртовского района уже построены, с 2018 года в них идут занятия, рассказали сотрудники этих учебных заведений корреспонденту «Кавказского узла».

«Необходимость в новой школе в Карланюрте была острой: старая школа была 1903 года постройки, детей в селе много, поэтому они занимались в три смены. Строительство нового здания началось в 2017 году по программе ликвидации трехсменного обучения. Первого сентября 2018 года школу завершили и теперь дети ходят в одну смену. Условия здесь замечательные, есть все необходимое оборудование», - рассказал работник школы.

Село Кадыротар также остро нуждалось в новой школе, рассказал сотрудник учебного заведения. «В селе была одна единственная школа, она находилась в ветхом состоянии, приходилось заниматься в несколько смен со скользящим графиком. Мы постоянно говорили о необходимости новой школы, и в 2017 году на ее месте начали строить новое здание. Дети уже перешли в эту школу с начала 2018 года, но официальное открытие состоялось 1 сентября прошлого года. Сейчас в селе современная школа со всей необходимой материальной базой», - отметил работник сельской школы.

Кадры с мешками на головах - способ давления на подозреваемых и свидетелей

Высокопоставленные сотрудники дагестанской "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» были задержаны 27 июня. В день ареста чиновников, 1 июля, ФСБ и СКР опубликовали кадры задержания подозреваемых: как видно на записи, всех троих фигурантов дела выводили из машины с мешками на головах и сажали в вертолет, в салоне которого они также сидели в мешках.

Демонстрация видеокадров задержания с мешками на головах является психологическим давлением на самих подследственных и на тех, кто следит за их судьбой, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

По словам Фатуллаева, такие жесткие действия по отношению к людям, подозреваемым в экономических преступлениях и не представляющим физической угрозы, не имеют никаких разумных объяснений.

«Подобного рода поведение силовых структур по задержанию подозреваемых стало достаточно распространенным явлением. [...] Можно предположить, что [цель этого] - психологическое воздействие на подозреваемых и тех, кто за всем этим следит. Силовые структуры решают собственные задачи, то есть облегчают для себя процесс расследования: таким образом они вынуждают задержанных сотрудничать со следствием. А те, кто еще остается на свободе, будут относиться к ним с опаской», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Спецслужбы и следственные органы стремятся привлечь к проводимым задержаниям и обыском максимальное внимание СМИ и общественности, отмечает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Они знают, что такие кадры привлекают внимание СМИ, да и в Instagram такое видео быстро расходится. В этих структурах считают, что такое вот сопровождение подозреваемых - в мешках на голове, полусогнутыми - это, своего рода, назидание другим, да и способ унижения задержанных. Идея так себе, конечно», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Показ подобных видеокадров призван продемонстрировать общественности результаты деятельности правоохранительных органов, а заодно служить назиданием и предупреждением для других, предположил политолог Эдуард Уразаев.

«Формально силовики действуют в соответствии с нормами безопасности при транспортировке лиц, подозреваемых в создании преступного сообщества и имеющих сообщников на свободе, но частая и показная демонстрация задержаний именно дагестанцев [указывает на] тенденциозность тех, кто формирует информационную картину работы правоохранительных органов. Возможно, это вызвано раздражением от продолжающейся коррупции и желанием усилить профилактический эффект показом задевающих достоинство человека видеокадров, но это может быть также связано с бытовым этнонационализмом некоторых сотрудников правоохранительных органов», - сказал политолог корреспонденту «Кавказского узла».

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".