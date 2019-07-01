Астраханские справедливороссы предложили кандидатуру Шеина на пост губернатора

01 июля 2019, 02:34

Несмотря на то, что центральный совет "Справедливой России" не согласовал кандидатуру Олега Шеина на пост губернатора Астраханской области, региональное отделение партии приняло решение о его выдвижении на выборы.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня федеральный президиум "Справедливой России" обсуждал вопрос об участии Олега Шеина в выборах губернатора Астраханской области. Ему не хватило голосов для выдвижения в губернаторы, после чего он допустил, что примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца, если соратники в Астрахани его поддержат.

Астраханской отделение "Справедливой России" 29 июня приняло решение о выдвижении Олега Шеина на выборы губернатора Астраханской области, несмотря на то, что ранее президиум центрального совета партии не согласовал его кандидатуру, сообщает сегодня "Коммерсант".

По мнению политтехнолога Григория Казанкова, вероятность регистрации Шеина крайне низка. "Решению регионального отделения должно было предшествовать решение президиума центрального совета СР ("Справедливой России"), а его не было", - сказал он изданию.

Руководство партии вправе отменить решение регионального отделения, в таком случае выдвижение Шеина будет аннулировано. При этом срок выдвижения кандидатов истекает 5 июля, сообщает "Каспий.Инфо".

Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. О своем участии в выборах уже заявили кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, лидер астраханского отделения ЛДПР Тимофей Щербаков, Александр Михайлов, который был исключен из "Справедливой России" из-за своего намерения выдвигаться в губернаторы, и ряд других кандидатов. Поддержкой Кремля на выборах пользуется врио главы региона Игорь Бабушкин.