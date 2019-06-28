Шеин не исключил своего самовыдвижения на выборах губернатора Астраханской области

28 июня 2019, 01:54

Лидеру астраханского отделения "Справедливой России" Олегу Шеину не хватило голосов для выдвижения в губернаторы области на заседании федерального президиума партии. Шеин допустил, что примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца, если соратники в Астрахани его поддержат.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. О своем участии в выборах уже заявили кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, лидер астраханского отделения ЛДПР Тимофей Щербаков, Александр Михайлов, который был исключен из "Справедливой России" из-за своего намерения выдвигаться в губернаторы, и ряд других кандидатов. Поддержкой Кремля на выборах пользуется врио главы региона Игорь Бабушкин.

Совет астраханского отделения "Справедливой России" предложил президиуму партии кандидатуру депутата Госдумы и председателя совета регионального отделения Олега Шеина для согласования кандидатом на пост губернатора от партии. Шеин - единственный, кто может составить реальную конкуренцию Бабушкину, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Вопрос об участии Олега Шеина в выборах губернатора Астраханской области обсуждался на заседании федерального президиума "Справедливой России" 27 июня. Это заседание - последнее в текущем выборном цикле, и Шеин сам поставил вопрос о своем участии в выборах перед однопартийцами.

Четверо членов президиума проголосовали "за" выдвижение Шеина (сам Шеин, Галина Хованская, Елена Драпеко и Олег Нилов), девять воздержались, один высказался "против", написал депутат на своей странице в Facebook.

"Голосование проходило без какой-либо дискуссии, так как вопроса не было в повестке - я предложил включить его в повестку. Необходимых голосов не хватило. Там считается от участвующих, было 14 человек, от этого количества большинство - восемь, а "за" проголосовали четверо", - пояснил Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

В "Справедливой России" предусмотрена и используется процедура заочного голосования, отметил он. "Поэтому на следующей неделе - там будет еще четыре дня - теоретически заочное голосование возможно", - сказал Шеин.

Президиум "Справедливой России" не согласовывает выдвижение Шеина на пост губернатора Астраханской области в течение уже трех недель. Дать оценку этому факту политик затруднился. "Обсуждения не было, как я могу дать оценку. Было бы обсуждение, кто-то бы привел какие-то аргументы, я бы смог вам их репродуцировать, высказать свое видение по тем или иным аргументам. А сейчас как я вам скажу? Придумывать не буду", - сказал депутат.

Возможность выдвижения другого кандидата от "Справедливой России" на выборах губернатора Астраханской области будет предметом внутрипартийного обсуждения, отметил Шеин.

"Мы в совете регионального отделения приняли решение об участии в выборах и о выдвижении меня в качестве кандидата 6 июня, и три недели у нас прошли в режиме ожидания. Поскольку очных заседаний президиума не было, а в заочной рассылке нас тоже не было, мы не могли получить ясность. По этой причине мы будем обсуждать корректировку нашей тактики. У нас вопрос заключается не в том, чтоб поучаствовать ради участия, у нас есть содержательная повестка. Самый минимум - это восстановление тех социальных льгот и выплат, которые в регионе были разгромлены. Мы проводили митинги, часть льгот - по многодетным, по ветеранам, - удалось сохранить, но мы просели. И если у нас переговорный процесс с администрацией идет не самым лучшим образом, то как мы людям объясним, что мы сейчас не мобилизуемся? Так что в ближайшие дни мы, вероятно, будем для себя определять нашу линию дальнейшего поведения", - объяснил политик.

В декабре 2016 года Астраханская облдума приняла закон "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", подразумевающий частичное сокращение льгот примерно для 25 тысяч граждан. Заседание думы проходило на фоне акции протеста жителей, недовольных законопроектом.

Шеин не исключил возможность своего участия в выборах в качестве самовыдвиженца, если "Справедливая Россия" не согласует его выдвижение от партии.

"Мы рассматриваем разные сценарии. Сценарии должны быть взвешенными, и мы должны правильно определить для себя целеполагание. Кандидат от парламентской партии имеет очевидные политические преимущества, с самовыдвиженцами картина сильно отличается. Но в то же время у нас есть программа-минимум - вернуть людям льготы, принять ряд социальных законов, и губернатор это может делать легко. А если мы сейчас уклонимся от дальнейших каких-то действий, то эти вполне предметные, практические задачи мы не реализуем. Больше я вам не скажу: наше региональное отделение всегда было сильно коллегиальностью, и стратегию, и тактику мы всегда обсуждаем совместно", - заключил он.

По состоянию на 01.30 мск 28 июня избирком Астраханской области зарегистрировал 13 кандидатов в губернаторы. Муниципальный фильтр предполагает, что кандидату надо будет собрать не менее 7% подписей от депутатов и глав муниципалитетов в свою поддержку. Таким образом, в выборах могут принять участие только 14 кандидатов, осталось "последнее место". Регистрация кандидатов продлится до 5 июля.