30 июня 2019, 18:33

Дольщики на митинге в Краснодаре потребовали ускорить строительство домов

Обманутые дольщики провели сегодня в Краснодаре митинг, на котором потребовали от губернатора разобраться в ситуации с недостроенными домами и предоставить людям оплаченное жилье.

Как писал "Кавказский узел", дольщики краснодарских ЖК "1 Мая", "Вдохновение", "Наутилус" и других приняли 2 июня участие в акции протеста в Ростове-на-Дону. Они потребовали, в частности, направить из федерального бюджета адресные целевые субсидии на достройку каждого проблемного объекта.

1 мая в Сочи обманутые дольщики примкнули к первомайской демонстрации, несмотря на противодействие силовиков. Во время демонстрации был задержан координатор "Общероссийского движения дольщиков и пайщиков России" по Краснодарскому краю Артем Андриасов. Он расценил это как попытку запугать протестующих.

Сегодня с 10.00 мск до 11.00 мск в Чистяковской роще в Краснодаре прошел митинг в поддержку прав обманутых дольщиков. В акции приняли участие более 200 человек, в том числе участники долевого строительства 26 домов ЖК «Алтайский», «Южный», «Большая Российская», «Янтарь», «Вдохновение», «Парусная регата», «Заря» и других.

Участники акции потребовали от властей содействия в получении оплаченного жилья и в завершении строительства домов, пишет "Живая Кубань".

По словам активиста Артема Андриасова, митинг проводился в связи с тем, что "неэффективно решается" проблема обманутых дольщиков. "Перед акцией полномочный представитель президента в ЮФО отметил, что проблема недостроенных домов решается слишком медленно, всего четыре объекта в 2019 году достроены", - сказал обманутый дольщик, отметив, что считает необходимым провести серию протестных акций, чтобы принудить власть обеспечить права граждан, оставшихся без жилья.

Участники митинга приняли резолюцию с требованием разобраться в ситуации с недостроями и предоставить людям жилье. Документ решено направить губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и его заместителю по строительству Андрею Алексеенко, сообщает издание.

Артем Андриасов сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил ссылку на публикацию издания, не прокомментировав ее. Пользователи соцсети также пока не оставили на странице активиста комментариев к новости о митинге.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Обманутые дольщики в Краснодаре проводят голодовку", "Обманутые дольщики Сочи заявили о бесполезности встречи с чиновниками мэрии", "В Ростове-на-Дону начался суд по делу о краже у дольщиков четырех миллиардов".

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