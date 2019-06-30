Грузия сообщила о проблеме транспортировки пациентки через границу с Абхазией

30 июня 2019, 10:21

Абхазская сторона запретила перевозить для лечения в Грузию через Игнурский мост жительницу села Отобая, вопрос решился после вмешательства наблюдателей Евросоюза, сообщил аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Служба безопасности Абхазии сообщила о временном запрете на пересечение границы с Грузией из-за массовых акций протеста в этой стране.

После скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, последним их требованием осталась отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. 30 июня участники "Марша свободы" заявили, что Гахария пытается оправдать себя всеми путями и уйти от ответственности за разгон протестующих.

Жительнице села Отобая Гальского района 1987 года рождения потребовалась помощь врачей Ожогового центра в Тбилиси, сообщил 29 июня со ссылкой на аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Общественный вещатель Грузии на своем сайте. Грузинская сторона утверждает, что она получила ожоги до 40% тела второй и третей степени и нуждалась в срочном лечении, однако из-за ограничений, введенных на границе абхазской стороной, ее не могли переправить через Ингурский мост.

"Перевезти пациентку удалось в результате скоординированных действий государственных ведомств и подключения к вопросу наблюдательской миссии Евросоюза", - цитирует сообщение ведомства телеканал.

На сайте Службы госбезопасности Абхазии комментариев относительно заявления аппарата Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия нет на 10.00 мск сегодня.

При разгоне протестующих в ночь на 21 июня сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси, а также их последствиях, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".