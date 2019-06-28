Дом Правительства КЧР. Фото: Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской республики. http://www.kchr.ru/mainmenu/multimedia/

28 июня 2019, 16:51

ЦИК подтвердил недопуск «Партии Возрождения» к выборам в Карачаево-Черкесии

Центризбирком России не удовлетворил жалобу карачаево-черкесского отделения «Партии Возрождения России» на решение региональной комиссии, не допустившей партию к выборам в парламент. Адвокат назвал отказ «произвольным толкованием» закона.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня стало известно, что избирательная комиссия Карачаево-Черкесии отказала в регистрации списков кандидатов местным отделениям «Партии Возрождение России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Юристы одной из партий заявили о намерении обжаловать это решение избиркома.

Голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии было решено провести 8 сентября, в тот же день местные жители изберут депутатов шести районных и шести сельских советов.

Жалоба в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России поступила от представителей карачаево-черкесского отделения «Партии Возрождения России», а также кандидатов в депутаты парламента республики. Партийцы оспорили решение регионального избиркома, не зарегистрировавшего партийный список на выборы в местный парламент, говорится в постановлении ЦИК России, размещенном на сайте комиссии сегодня.

В своем решении избирком региона сослался на то, что партия представила выписку из протокола заседания партии, заверенную секретарем заседания, вместо решения Президиума центрального совета партии. Центризбирком поддержал это решение и отказал представителям «Партии Возрождения России» в удовлетворении жалобы, отмечается в постановлении.

Избирком Карачаево-Черкесии, отказывая в регистрации партийного списка, сослался «на наличие сомнительных недостатков в представленных документах», считает один из адвокатов, подававших жалобу, Мажир Кучмезов. «Кроме того, (избирательная комиссия региона) сочла, что согласование между партийными органами списка кандидатов также является мероприятием... И потому был сделан вывод о нарушении …в том, что избирательное объединение не проинформировало избирательную комиссию о собрании...», - написал 27 июня Кучмезов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам адвоката, такие выводы избиркома являются «произвольным толкованием порядка выдвижения списка кандидатов». «Это может поставить под сомнение (выдвижение кандидатов) от всех партий», - считает Кучмезов.

Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии на 16.30 мск сегодня не прокомментировала заявление адвоката на своем сайте.

Примечание:

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