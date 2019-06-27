ЕСПЧ присудил жителю Дагестана компенсацию по жалобе на силовиков

27 июня 2019, 16:54

Страсбургский суд поддержал мировое соглашение между российскими властями и пожаловавшимся на силовиков жителем Дагестана Тайгибом Залбеговым, назначив заявителю предусмотренные этим соглашением 10 000 евро компенсации.

Как писал "Кавказский узел", юристы Правозащитного центра "Мемориал" направили в ЕСПЧ жалобу Тайгиба Залбегова 24 мая 2018 года. По версии Залбегова, в ночь на 1 ноября 2016 года возле его дома силовики проверили у него документы, а затем усадили в служебную машину, заперли там, обыскали его автомобиль, а когда он снял происходящее на видео, на него были надеты наручники, а сам он сильно избит. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать дело против правоохранителей.

ЕСПЧ рассмотрел жалобу Залбегова вместе с еще восемью аналогичными жалобами россиян, в рамках дела "Долинин и другие против России". Еще до рассмотрения в Страсбурге российские власти заключили со всеми потерпевшими мировые соглашения. ЕСПЧ утвердил их. Пострадавшие получат от 5 до 20 тысяч евро, Залбегову назначено 10 тысяч евро. Это именно та сумма, которую обязалось выплатить ему правительство России, говорится в решении, опубликованном сегодня на сайте ЕСПЧ.

"«Мемориал» рекомендует властям России в делах о применении насилия полицейскими не только выплачивать компенсации заявителям, но и предпринимать системные меры по борьбе с этими преступлениями", - прокомментировал сегодняшнее решение ЕСПЧ на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

В разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле" содержится полный текст Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.