Владельцам казино в "Азов-Сити" отказано в финансовых претензиях к властям

27 июня 2019, 05:07

Арбитражный суд Москвы отказал компании "Роял тайм групп" - резиденту ликвидированной в Щербиновском районе Кубани игорной зоны "Азов-Сити" - во взыскании более двух миллиардов рублей убытков и упущенной выгоды от федеральных и краевых властей.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации с 31 декабря игорной зоны "Азов-Сити", расположенной в Щербиновском районе Краснодарского края. 1 января игорная зона была закрыта.

Игорная зона "Азов-Сити" начала работать летом 2009 года. Участок побережья Азовского моря, где расположена зона, планировалось развивать как курорт, но в 2016 году правительство России решило создать игорную зону "Красная поляна" в Сочи. Так как в регионе не может существовать более одной игорной зоны, "Азов-Сити" было решено ликвидировать.

Компания "Роял тайм групп" подала в арбитражный суд иск к властям о взыскании компенсации за те работы, которые проводились для обустройства игорной зоны, а также упущенной из-за закрытия зоны прибыли, пишет 26 июня РБК.

Иск был подан к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ и к Краснодарскому краю в лице регионального департамента имущественных отношений. Всего компания требовала выплатить убытки в размере 1 миллиарда 304 миллионов 200 тысяч 54 рублей и 45 копеек и упущенную выгоду в размере 718 миллионов 329 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Арбитражный суд Москвы, однако, отказал в удовлетворении требований компании, которая может обжаловать решение в Девятом Арбитражном апелляционном суде Москвы.

Компания "Роял тайм групп" в феврале этого года была признана банкротом, пишут "Юга.ру".

Отметим, что по данным заместителя главы Щербиновского района, на момент закрытия в "Азов-Сити" работали около 470 жителей района. По оценке инвесторов "Азов-Сити" и местных властей, после ликвидации зоны без работы остались около двух с половиной тысяч человек.