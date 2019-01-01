Игорная зона "Азов-Сити". Фото: Владимир Аносов / Югополис

01 января 2019, 17:55

Игорная зона "Азов-Сити" закрыта на Кубани

Игорная зона "Азов-Сити" в Щербиновском районе Кубани прекратила работу, сообщили сегодня районные власти, заверив, что уволенные сотрудники получат положенные компенсации.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации с 31 декабря игорной зоны "Азов-Сити" в Щербиновском районе Кубани.

Игорная зона "Азов-Сити" начала работу летом 2009 года. Участок побережья Азовского моря, где расположена зона, собирались развивать как курорт, однако в 2016 году правительство России решило создать игорную зону "Красная поляна" в Сочи. Поскольку в регионе не может существовать более одной игорной зоны, было решено ликвидировать "Азов-Сити".

Игорная зона "Азов-Сити" прекратила свою деятельность, сообщила замглавы Щербиновского района по социальным вопросам Ольга Баркан.

"Последний рабочий день в "Азов-Сити" был 29 декабря, выплата компенсаций сотрудникам будет, нарушений не будет, за этим следит и прокуратура, и глава района уже в течение полугода держит этот вопрос на контроле. В "Азов-Сити" работало около 470 жителей Щербиновского района", - цитирует сегодня Ольгу Баркан ТАСС.

По словам чиновницы, часть сотрудников, попавших под сокращение, уже устроились на работу в местные кафе, а некоторые получили приглашения от резидентов второй игорной зоны в Сочи, уточняет агентство.

По оценкам инвесторов "Азов-Сити" и местных властей, после ликвидации игорной зоны без работы останутся около 2,5 тысячи человек, при этом в Щербиновском районе открыты около 110 вакансий, преимущественно врачей и учителей, пишет сегодня РБК.

Убытки от закрытия игорной зоны "Азов-Сити" составят несколько десятков миллиардов рублей, сообщили ранее "Кавказскому узлу" руководители компаний "Шамбала" и "Роял Тайм Групп", построившие казино в Щербиновском районе.

Напомним, что инфраструктуру "Азов-Сити" составляют три казино, два отеля (4 и 5 звезд), шесть ресторанов, четыре концертные площадки, SPA-салон и фитнес-зал.

Примечание:

"Участник проекта игорной зоны в Анапе признан банкротом", "Владимиров попросил сенаторов помочь в создании игорной зоны", ""Нафта-Москва" заявила об отсутствии планов по строительству казино в Махачкале".

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