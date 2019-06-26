Суд в Махачкале закрыл дело двух участников "Монстрации"

26 июня 2019, 19:35

Судья Советского райсуда Махачкалы не нашел правонарушений в действиях задержанных на акции "Монстрация" Хаджимурата Абакарова и Ибрагима Нажмудинова, сообщил юрист Марат Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", четыре активиста по итогам "Монстрации" были оштрафованы на 10 тысяч рублей, а организатор акции Раисат Сиражудинова - на 15 тысяч. 20 июня Верховный суд Дагестана дела Абакарова и Нажмудинова направил на повторное рассмотрение.

Акция в Махачкале 1 мая стала первой "Монстрацией" в Дагестане. Силовики задержали восемь ее участников, впоследствии двоих несовершеннолетних отпустили, остальные были доставлены в суд. Активистка-интерсексуал Ольга Москвитина рассказала, что активистов били при задержании, а ей силовики угрожали убийством, заставляли раздеваться, а ее паспортные данные оказались опубликованы в сети. Правозащитная организация Amnesty International признала их узниками совести.

Сегодня в Советском райсуде Махачкалы состоялось новое рассмотрение дел Абакарова и Нажмудинова, которым были назначены штрафы в размере 10 тысяч рублей. Судья принял решение прекратить производство в отношении активистов, сообщил Марат Исмаилов на своей странице в Facebook.

«Сегодня судья Советского райсуда г.Махачкалы Гюльмагомедов М.Т. прекратил производство в отношении ребят ввиду отсутствия состава правонарушения в их действиях», - написал Марат Исмаилов.

Ранее Исмаилов сообщил, что рассмотрение дел в отношении еще нескольких активистов, принимавших участие в первомайской "Монстрации", назначено на 8 июля

Отметим, что Хаджимурат Абакаров после "Монстрации" жаловался на внимание силовиков. Он рассказал, что двое полицейских приходили к нему в квартиру по месту прописки, интересовались у соседей, кто он такой, а от родственника требовали, чтобы тот сообщил место проживания активиста. Абакаров связал интерес полиции со своей жалобой на задерживавших его силовиков, написало 4 мая "ОВД-Инфо".

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