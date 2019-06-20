20 июня 2019, 22:05

Верховный суд Дагестана отменил штрафы двум участникам "Монстрации"

Дела активистов Хаджимурата Абакарова и Ибрагима Нажмудинова, задержанных на акции "Монстрация" в Махачкале, Верховный суд Дагестана направил на повторное рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая силовики задержали восемь участников "Монстрации" в Махачкале, впоследствии двоих несовершеннолетних полицейские отпустили, остальные были доставлены в суд. Активистка-интерсексуал Ольга Москвитина рассказала, что активистов били при задержании, а ей силовики угрожали убийством, заставляли раздеваться, а ее паспортные данные оказались опубликованы в сети. Четыре активиста по итогам "Монстрации" были оштрафованы на 10 тысяч рублей, а организатор акции Раисат Сиражудинова - на 15 тысяч. Правозащитная организация Amnesty International признала их узниками совести.

Акция в Махачкале 1 мая стала первой "Монстрацией" в Дагестане. "Монстрация" - это массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность, говорится в аккаунте "Монстрация" в Махачкале в соцсети Instagram. 

"Сегодня Верховный суд Дагестана отменил штрафы двум участникам "Монстрации", - написал на своей странице на своей странице в Twitter член партии "Яблоко" Руслан Магомедов. Дела направлены на повторные рассмотрения в суд первой инстанции, отметил он. Магомедов также написал, что дела других участников рассмотрят в Верховном суде 8 июля.

На доработку направлено дело в отношении активистов Хаджимурата Абакарова и Ибрагима Нажмудинова, Верховный суд республики посчитал, что обстоятельства дела были изучены недостаточно, пишет "Кавказ. Реалии". Ранее Советский суд оштрафовал молодых людей на 10 тысяч рублей каждого за участие в несогласованном публичном мероприятии.

Активист партии "Яблоко" Хаджимурат Абакаров после "Монстрации" пожаловался на внимание силовиков. Он рассказал, что двое сотрудников МВД приходили к нему в квартиру по месту прописки, интересовались у соседей, кто он  такой, а от родственника требовали, "чтобы он сообщил место моего проживания". Абакаров связал интерес полиции со своей жалобой на задерживавших его силовиков, написало 4 мая "ОВД-Инфо".

На новом рассмотрении будет заявлено ходатайство о вызове свидетелей, сотрудников полиции и просмотре видеозаписей, передает издание со ссылкой на юриста Марата Исмаилова. Рассмотрение дел в отношении еще четырёх активистов, принимавших участие в первомайской "Монстрации", назначено на 8 июля, отметил он.

На сайте Верховного суда Дагестана информации о направлении дела на пересмотр нет на 21.00 мск сегодня.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает  на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Участники первомайского митинга в Махачкале рассказали о нарушениях своих прав", "Нарушения на выборах обсудили участники акций против пенсионной реформы на юге России", "В Дагестане представители разных партий объединились ради пенсионного референдума".

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