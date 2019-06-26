Солдат-срочник погиб в Армении

26 июня 2019, 17:04

Следователи начали проверку версии о доведении солдата до самоубийства в Армении.

По предварительной версии следствия, солдат срочной службы погиб сегодня днем от выстрела из закрепленного за ним автомата Калашникова.

По факту гибели солдата возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК Армении (доведение до самоубийства), сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Следственного комитета Армении.

В Минобороны Армении уточнили корреспонденту «Кавказского узла», что инцидент произошел на Армавирском военном полигоне.

Дело о смерти солдата, умершего после ранения на территории воинской части, расследуется по статье "доведение до самоубийства", сообщил сегодня Следком Армении.

Ранее "Кавказский узел" писал о том, что 18 апреля военнослужащий-контрактник воинской части близ Еревана был доставлен с ранением в больницу, где умер во время оказания ему медицинской помощи. Тогда следствие также велось по статье о доведении до самоубийства.

Напомним, по данным Генпрокуратуры Армении, в 2018 году во время несения службы погибли 38 военнослужащих вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, причем 11 из них были доведены до самоубийства.