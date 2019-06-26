Участницы голодовки в Дербенте добились разрешения на встречу с сыновьями

26 июня 2019, 16:37

Две жительницы Дербента на третий день голодовки получили разрешение встретиться со своими задержанными сыновьями и приостановили акцию протеста.

Как информировал "Кавказский узел", матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Два дня сотрудники горотдела МВД Дербента не хотели вести диалог с протестующими. Состояние участниц голодовки ухудшилось уже на второй день голодовки.

15 июня родственники трех жителей Дербента - Ислама Барзукаева, Мизарали Мизаралиева и Гасана Курбанова - обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники полагают, что дело сфабриковано. 20 июня они провели одиночные пикеты, потребовав освободить своих близких.

Тетя Гасана Курбанова Зайнаб Рабаданова подменила его мать, оставшись у здания полиции вместе с Еленой Барзукаевой. "У Шаганаз [Рабадановой] сахарный диабет. Поэтому со вчерашней ночи я решила ее подменить и осталась у здания полиции. Поздно вечером к нам подходил главный дознаватель и попросил нас прекратить голодовку, пообещав организовать встречу. Но мы отказались, так как не были уверены, что встреча точно состоится", - рассказала Зайнаб Рабаданова корреспонденту "Кавказского узла".

Елена Барзукаева отметила, что стоять вместе с Рабадановой ей не позволили. "Сказали, что между нами должно быть хотя бы 15 метров. Рядом с отделом припаркована моя машина. [Ночью] мы по очереди, сменяя друг друга, шли к ней, чтобы хоть немного поспать. А рано утром я осталась на своем месте у полиции, а Зайнаб перешла дорогу и встала напротив здания горотдела", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Барзукаева.

По словам женщин, сегодня сотрудники полиции уговаривали их прекратить голодовку, пообещав организовать свидание с сыновьями. "К 11 часам нас пригласили в отдел. Там был начальник, замначальника уголовного розыска. Спрашивали, почему претензии у нас к городскому отделу, хотя задержание проводили сотрудники другого подразделения. В итоге сошлись на том, что они организуют нам свидание с сыновьями, а мы прекратим наши акции", - рассказала Барзукаева.

После этой встречи женщины получили документы, необходимые для того, чтобы зайти в СИЗО и увидеться с задержанными, и приостановили голодовку. "Посмотрим, как они себя чувствуют, узнаем, почему они взяли на себя ответственность за оружие. А потом уже посоветуемся с адвокатами - они должны уже быть в Дербенте к вечеру, - и решим, как действовать дальше, а также стоит ли нам обратиться к уполномоченному по правам человека в Дагестане. Самое главное сейчас – узнать обо всем, что произошло, непосредственно от сына", - пояснила Барзукаева.

По ее словам, чувствует она себя хорошо, но сильно устала за эти три дня. "Эти три дня были очень жаркими, я сильно обгорела под солнцем", - добавила она.

"Мы поговорим с нашими мальчиками. Нужно им дать понять, чтобы они ничего не боялись и говорили правду, а мы за них будем биться", - сказала Зайнаб Рабаданова.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений людей.