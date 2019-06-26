Азербайджанский активист заявил об угрозе его повторного ареста в Грузии

26 июня 2019, 14:00

Грузинская прокуратура подала протест на решение суда Марнеули об освобождении гражданина Азербайджана Автандила Мамедова под залог после задержания по запросу Баку. Активист обратился в УВКБ ООН с просьбой перевезти его семью в другую страну и добивается освобождения без залога.

Как писал "Кавказский узел", Автандил Мамедов был задержан 17 июня в Тбилиси по запросу Азербайджана, где его обвиняют в мошенничестве. Азербайджанские активисты заявили, что не верят в достоверность обвинения и опасаются, что Мамедова может ожидать в Азербайджане несправедливый суд и пытки. 19 июня суд в Марнеули принял решение освободить Мамедова под залог в 3000 лари (около 1070 долларов) на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции.

Автандил Мамедов вместе с другим активистом Эльчином Намазовым в грузинской эмиграции учредил "Институт защиты прав и свобод" для информирования международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане, а также для поддержки азербайджанских эмигрантов в Грузии.

Как рассказал Автандил Мамедов корреспонденту «Кавказского узла», из-под стражи его выпустили только 25 июня после того, как был внесен денежный залог в размере 3000 лари. Мамедов отметил, что у его семьи таких денег не было, и сумму собрали друзья и активисты.

Грузинская прокуратура опротестовала решение суда, сам активист добивается освобождения без залога

По словам Мамедова, прокуратура опротестовала решение об освобождении из-под стражи и добивается его ареста до завершения рассмотрения вопроса об экстрадиции. Сам Мамедов подал встречную апелляционную жалобу и добивается освобождения без залога.

«Суд с учетом моей общественно-политической деятельности решил освободить меня из-под стражи под денежный залог на три месяца, чтобы в течение этого времени я смог собрать доказательства своей невиновности. Но гособвинитель не согласился и подал протест, чтобы меня вновь заключили под стражу. А я подал апелляционный протест для освобождения меня без залога», - пояснил Автандил Мамедов.

Он рассказал, что содержался под стражей восемь суток, и последние четыре дня подвергался психологическому давлению. «Первые четыре дня меня содержали в изоляторе в Гидани. Там, несмотря на определенные проблемы, отношение ко мне было нормальное. На четвертый день в изоляторе состоялась встреча со следователем с участием моего адвоката. Мне задали несколько вопросов, на которые я уже ответил сразу после задержания. Вновь основным вопросом было, хочу ли я добровольно быть экстрадированным. Я ответил, что нет, поскольку меня в Азербайджане ожидает не объективное следствие. Сразу после этой встречи меня внезапно увезли в тюрьму №6 города Рустави. Там меня поместили в одиночную камеру», - рассказал Автандил Мамедов.

Именно в руставской тюрьме, по его словам, начались проблемы. «За мной следили посредством четырех камер видеонаблюдения. Мне не давали сигарет. А когда давали, не давали спичек, или же спички ломали, и их невозможно было использовать - они не зажигались. Мне не позволили звонить по телефону, информировать адвоката об изменении места содержания. Мне не давали мыла, чтобы помыть руки. Мое обращение к начальнику учреждения не приняли. Все это делалось, очевидно, в отместку моего отказа от добровольной экстрадиции», - отметил активист.

Сейчас он занят сбором материальных доказательств, подтверждающих его преследование в Азербайджане в связи с правозащитной деятельностью. «Как оказалось, в 2017 году против меня Губинским райотделом полиции было начато уголовное дело по статье 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) УК Азербайджана (по этой статье активисту грозит до 5 лет лишения свободы – прим. «Кавказского узла»). В бытность зампредом Комитета против пыток я отказался от сотрудничества с правоохранительными органами для покрытия фактов пыток в местах заключения. (Комитет против пыток фактически прекратил свою деятельность как независимая структура после смерти в 2016 году его председателя Эльчина Бехбудова - прим. «Кавказского узла»). Тогда против меня начали расследования», - рассказал Автандил Мамедов.

По его словам, в 2015-2016 годах он как физическое лицо представлял граждан в судах по доверенности. «В регионах очень мало адвокатов, их услуги дорогие, поэтому многие обращались ко мне. Однако полиция на некоторых из них оказывала давление и выбила показания, что я якобы брал у них деньги больше, чем указывалось в договоре об услуге, заверяя, что обязательно положительно решу их вопросы. Это все ложь. Если бы у этих людей было бы много денег, то они не обращались бы ко мне, а искали бы другие пути решения своих проблем. Меня несколько раз вызывали в полицию, я понял, что дело идет к моему аресту, и вместе с семьей в 2017 году выехал в Грузию и попросил политическое убежище. Теперь, очевидно, что мое пребывания и в Грузии небезопасно. Поэтому я попросил УВКБ ООН ускорить мое обращение о предоставлении убежища в безопасной стране. Я прошу, чтобы хотя бы мою семью – супругу вместе с двумя малолетними детьми перевезли в безопасную страну», - рассказал Автандил Мамедов.

Азербайджанский правозащитник связал дело Мамедова с его правозащитной деятельности

Глава НПО "Правовое просвещение сумгаитской молодежи" Эльчин Мамед убежден, что Мамедова преследуют из-за правозащитной деятельности.

«Автандил Мамедов в гражданском секторе с 2008 года. Он сотрудничал с разными правозащитными организациями, представлял их в северном регионе страны. Так, он был представителем Азербайджанского национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи, Комитета против пыток. На парламентских выборах 2015 года он вместе с группой добровольцев организовал мониторинг кампании «Северная независимая наблюдательная группа», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Эльчин Мамед.

Он отметил также, что из-за нехватки адвокатов в регионах Автандил Мамедов оказывал гражданам юридическую помощь, представляя их в судах. «Часто он делал это безвозмездно, поскольку население регионов в основанной массе живет бедно. Спасаясь от неминуемого ареста, он перебрался в Грузию, но и там продолжал общественную деятельность. В конце мая он был организатором акции в защиту прав журналиста Афгана Мухтарлы», - сообщил Эльчин Мамед.

Афган Мухтарлы 12 января 2018 года был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. О похищении оппозиционного журналиста "Кавказский узел" рассказал в материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

Он считает, что выдача Мамедова Азербайджану грозит «расправой над ним». «Его постигнет участь Афгана Мухтарлы – необъективное следствие, бесчеловечное обращение, несправедливый суд. Международные организации, ООН должны предотвратить это. Мы рассчитываем также на активную поддержку международных правозащитных организаций», - заявил Эльчин Мамед.

Комментарии представителей правоохранительных органов Грузии относительно заявлений Автандила Мамедова получить пока не удалось.

В связи с нерабочим днем в Азербайджане (День вооруженных сил страны) представители азербайджанской генпрокуратуры (этот орган подает запросы на экстрадицию) оказались не доступны для комментариев.

"Кавказский узел" публикует новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".