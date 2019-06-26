26 июня 2019, 00:36

Власти Москвы получили заявку на шествие в поддержку сестер Хачатурян

В правительство Москвы подана заявка на проведение 6 июля шествия в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Организаторы рассчитывают, что акция соберет до пяти тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня перед российским посольством в Ереване прошла акция в поддержку сестер Хачатурян. В ходе акции несколько десятков активистов скандировали на армянском и русском языках: "Свободу!". В руках они держали постеры с изображением сестер Хачатурян с хештегом #FreeKhachaturyanSisters. Акции солидарности прошли также в Барселоне, Бонне, Брюсселе, Берлине, Варшаве, Нью-Йорке, Хельсинки, Мюнхене, Ванкувере, Валенсии, Харькове и Санкт-Петербурге. Акция в поддержку сестер в Риге завершилась задержанием одного из двух пикетчиков.

Сестры Хачатурян из Москвы были задержаны в возрасте 17, 18 и 19 лет по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляют, что действия сестер были вызваны насилием со стороны отца, сообщил "Дождь" 22 июня. По мнению защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми", передает "Эхо Москвы".

Заявка на проведение пятитысячного шествия в поддержку сестер Хачатурян была подана 24 июня, зарегистрирована и передана на рассмотрение московских властей, сообщила 25 июня "Кавказскому узлу" одна из организаторов марша Мария Серебрякова.

По ее словам, начало мероприятия запланировано на 14.00 мск 6 июля. Заявленный маршрут шествия - от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, где примерно в 17.00 мск должен пройти митинг.

Ответ московского правительства о согласовании мероприятия должен прийти в течение трех рабочих дней, уточнила Серебрякова.

"Цели мероприятия - признать за ними (сестрами Хачатурян, - прим. "Кавказского узла") конституционное право на самозащиту, призвать к созданию в стране эффективной системы по противодействию домашнему насилию и его профилактики", - заявила она.

В соцсети Facebook создано мероприятие "Марш сестер". По состоянию на 00.25 мск его собирается посетить 321 человек  интересуются – 682. 

Напомним, участники одиночных пикетов в Ростове-на-Дону 23 июня, протестовавшие против фабрикации уголовных дел, также выступили в поддержку сестер Хачатурян

Примечание:

"Активистка подверглась нападению во время пикета в Волгограде", "Выступление трансгендера в парламенте Армении вызвало резонанс в соцсетях", "Работники центров для жертв домашнего насилия рассказали о пробелах в законах". 

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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