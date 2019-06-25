Идрис Юсупов в одиночном пикете в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Махачкала, 25 июня 2019 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"

25 июня 2019, 18:49

Пикетчики в Махачкале потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева

Коллега арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева Идрис Юсупов и активистка Лариса Бачиева сегодня вышли с плакатами в его поддержку к комплексу зданий МВД и ФСБ в столице Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Сам он заявил о фальсификации дела. Коллеги Гаджиева с момента его задержания 14 июня проводят акции с требованием освободить его. Эти акции проходят в форме одиночных пикетов. 23 июня серия одиночных пикетов в поддержку Гаджиева и против фабрикации уголовных дел прошла на Университетской площади Махачкалы. 

Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам. Учредитель "Черновика" Магди Камалов заявил, что редакция будет выходить на одиночные пикеты до тех пор, пока уголовное преследование против Гаджиева не прекратится.

С плакатом "Мы против фабрикации уголовных дел" к углу комплекса зданий МВД и ФСБ на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале вышел коллега Абдулмумина Гаджиева Идрис Юсупов.

За акцией наблюдают члены семьи арестованного журналиста. Сотрудники полиции также присутствуют на месте проведения пикета. 

К пикету присоединилась местная активистка Лариса Бачиева. Она держит плакат с надписью "Свободу журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Журналисты в Махачкале выступили против фабрикации уголовных дел", "Главред "Черновика" на митинге в Москве потребовал освободить Гаджиева", "Жители Махачкалы положительно отнеслись к пикетам в поддержку Гаджиева".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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