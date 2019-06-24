Журналисты в Махачкале выступили против фабрикации уголовных дел

24 июня 2019, 01:28

Серию пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева и против фабрикации уголовных дел провели журналисты в Махачкале. По их словам, таким образом они пытаются рассказать жителям о судьбе арестованного журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Москве в митинге "Общество требует справедливости" приняли участие почти четыре тысячи человек. Они, в частности, высказали поддержку дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву и черкесскому активисту Мартину Кочесоко. В Ростове-на-Дону одиночные пикеты прошли у Донской публичной библиотеки, их участники выразили поддержку находящимся под арестом ростовчанам Анастасии Шевченко, Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шамшину. В Краснодаре митинг "Общество требует справедливости" прошел на площади перед спорткомплексом "Баскет-холл".

Серия одиночных пикетов прошла 23 июня на Университетской площади Махачкалы. Первый одиночный пикет начался 13:00 мск, всего акция длилась около часа, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Коллеги и друзья журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева потребовали прекращения уголовного преследования в отношении него, а также прекратить фабрикации уголовных дел в отношении журналистов и активистов по всей стране.

Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по делу о финансировании терроризма. 18 июня суд постановил заключить его под стражу. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты начали акции с требованием освободить коллегу. Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам.

Место проведения пикета находится в центре города. К участникам акции подходили прохожие и интересовались целью пикета. Подошедшие к месту пикетирования сотрудники полиции не мешали их проведению.

Ежедневные пикеты, которые проводятся в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, должны рассказать жителя города о судьбе журналиста, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, журналист Идрис Юсупов.

"Эти пакеты положительно влияют на людей и с точки зрения донесения позиции, и с точки зрения привлечения внимания общественности и правоохранительных органов в том числе", - сказал он.

Требования участников акции обращены в первую очередь к правоохранительным органам республики, сказал журналист.

Одиночные пикеты проводятся для того, чтобы общество знало, что ситуация с Абдулмумином Гаджиевым не снимается с общественной повестки, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Жители республики сформировали свое мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг Гаджиева, считает он.

"Они не выходят на какие-то акции протеста, но хотя бы словом или мыслью выражают (свою поддержку). Социальные сети это достаточно хорошо отражают", - заметил журналист.

По его словам, многие люди, которые не знают Гаджиева и не являются сторонниками его взглядов, выражают свою поддержку.

Заместитель главреда "Черновика" заявил, что на данный момент самым эффективным способом противостояния коллеги Гаджиева считают одиночные пикеты. При этом он не исключил, что в последующем формат "противодействия беззаконию" может измениться.

"Мы будем проводить не только пикеты, но и в ближайшее время намерены собрать митинг. Мы хотим проводить и другие мероприятия, которые позволили бы отразить происходящее", - отметил Магомедов.

Участие в пикете в поддержку Гаджиева является исполнением гражданского долга, считает один из участников акции, журналист еженедельника "Новое дело" Магомед Магомедов.

По его словам, подобные мероприятия информируют людей о судьбе Гаджиева.

"Не все люди читают газеты. А с учётом того, что по федеральным каналам об этом (о деле Абдулмумина Гаджиева) не говорят, то большая часть населения не имеет полноценной информации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Требования пикетирующих адресованы тем, кто способен решить судьбу Гаджиева, отметил участник одиночного пикета, правозащитник Зияутдин Увайсов.

"Они обращены ко всем, кто может принять такое решение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Азамат рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что в курсе ситуации с Абдулмумином Гаджиевым. Однако, по его словам, к месту проведения пикетов он пришел не целенаправленно, а подошел к участникам акции, когда проходил мимо.

По его словам, он и его знакомые не верят в виновность Гаджиева. При этом он выразил уверенность, что объективного разбирательства по делу журналиста не будет.

“Если оно (объективное разбирательство) было бы, оно давно закончилось бы”,- считает он.

Житель Махачкалы Абдурахман, который также подошел к участникам серии пикетов, рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что знает про преследование Гаджиева лишь по информации в социальных сетях .

“Надеюсь на объективное разбирательство по данному делу, но сомневаюсь (в том, что оно будет)”, - сказал он.