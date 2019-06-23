Митинг в поддержку политзаключенных в Москве собрал почти четыре тысячи участников

23 июня 2019, 23:50

В митинге "Общество требует справедливости", прошедшем сегодня в рамках всероссийской акции в Москве, приняли участие 3 900 человек. Участники митинга выразили поддержку арестованным дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву и черкесскому активисту Мартину Кочесоко и потребовали отменить две статьи Уголовного кодекса России.

Организаторами протестной акции в Москве выступили Либертарианская партия России и независимый профсоюз журналистов. Как сообщал "Кавказский узел", на момент начала акции, в 17.00 мск, на площадке уже было 1 500 человек.

В принятой резолюции участники митинга потребовали отмены 228-й и 280-й статей УК России (о незаконном обороте наркотиков и о призывах к осуществлению экстремистской деятельности), которые, по их мнению, "стали инструментом давления на политических оппонентов, активистов и журналистов".

Активисты с Северного Кавказа приняли участие в акции

Главный редактор дагестанского "Черновика" Маирбек Агаев и учредитель издания Магди Камалов во время митинга в Москве рассказали об обстоятельствах обвинения журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

"Абдулмумин Гаджиев - это человек всю свою сознательную жизнь в своей работе высказывался с осуждением терроризма, это человек, которому участники террористических организаций вынесли смертный приговор, и этого человека сегодня обвиняют в финансировании терроризма и участии в террористической организации", - заявил Маирбек Агаев.

По его словам, общественность до сих пор не получила никаких доказательств вины Гаджиева от сотрудников следственных органов.

Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по делу о финансировании терроризма. 18 июня суд постановил заключить его под стражу. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Дагестанские журналисты начали акции с требованием освободить коллегу. Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием к силовикам.

Журналисты, работающие в Дагестане, поставлены в сложные условия, заявил Магди Камалов.

"Сегодня нарушения закона происходят в отношении дагестанских журналистов, блогеров, в каждой второй семье есть незаконно осужденные. Цвет нации, интеллектуальную ее часть, подвергают репрессиям", - сказал он со сцены.

Камалов потребовал, чтобы в деле Гаджиева разобрались следственные органы, и чтобы он был освобожден.

В поддержку Абдулмумина Гаджиева также выступил член независимого профсоюза журналистов Игорь Ясин. При этом он вспомнил и о деле блогера из Сочи Александра Валова.

"Буквально недавно был освобожден наш коллега Жалауди Гериев, который был осужден по фальшивому обвинению, связанному с наркотиками. Буквально через неделю после задержания Ивана Голунова в Кабардино-Балкарии жертвой новой фальсификации по этой статье стал наш коллега, активист Мартин Кочесоко. Всю эту фабрику липовых дел невозможно объяснить просто полицейским произволом. За этим стоит целая система", - утверждает Ясин.

Корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был осужден в Чечне по делу о хранении наркотиков. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. О том, как развивались события, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования".

После освобождения Ивана Голунова в тюрьмах остаются тысячи активистов, ставших жертвами репрессий со стороны силовиков, заявил независимый кандидат в депутаты в Мосгордуму Любовь Соболь.

Во время выступления участники акции назвали в числе подвергшихся несправедливому преследованию экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, политзаключенного Расула Кудаева, жительницу Ростовской области Анастасию Шевченко и бывшего координатора "Открытой России" Яну Антонову из Краснодарского края.

"Черновик" надеется привлечь широкое общественное внимание к делу Гаджиева

Акции в поддержку Гаджиева проходят ежедневно с момента его задержания в Дагестане, рассказал после митинга корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев.

"Сегодня акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходит впервые в Москве. Мы благодарны организаторам, что предоставили нам возможность донести эту историю до широкой общественности. В Махачкале без каких-либо нарушений проводятся одиночные пикеты. Общественность солидарна с нами, большинство СМИ, которым я выражаю благодарность, по сей день активно следят за его судьбой. Далее надеемся, что интерес к его судьбе будет возрастать", - рассказал Агаев.

Проблемы, связанные с задержанием журналистов и активистов, существуют во многих российских регионах, отметил учредитель "Черновика" Магди Камалов в комментарии "Кавказскому узлу".

"Людей сажают, не имея никаких доказательств, и мы не могли не участвовать и не внести нашу частичку из Дагестана в защиту нашего журналиста. Гаджиев не состоял даже на профучете. Все должны знать о том, что происходит с Гаджиевым. Сегодня очень много людей, но могло быть и больше", - рассказал Камалов.

В протестной акции приняли участие знакомые журналиста Абдулмумина Гаджиева, а также задержанного в Москве бизнесмена Кемала Тамбиева. Они заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не верят в предъявленные задержанным обвинения.

"16 июня я участвовала в митинге, выступала со сцены, очень просила журналистов, в первую очередь московских, чтобы они вмешались. У нас еще было время, чтобы в отношении него не избрали меру пресечения в виде ареста. Это давление на газету "Черновик". Абдулмумин Гаджиев не имеет никакого отношения к терроризму, он всю жизнь осуждал терроризм, он всего лишь преподаватель и журналист. Я очень надеюсь, что нам удастся освободить его, как и Ивана Голунова", - заявила "Кавказскому узлу" активистка Рисалат Андисова.

Журналист сайта9 "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

О невиновности Кемала Тамбиева во время митинга в Москве также заявили пришедшие на митинг его сторонники.

"Я пришел на эту акцию, чтобы все люди узнали о том, что случилось, и это может произойти с каждым. Тамбиев занимался бизнесом, он учился в Бауманке в аспирантуре, он не имел никаких мыслей о терроризме, а выступал против этого. И в один день его взяли и увезли в Дагестан, где он никого не знает. Мы с друзьями вышли на этот митинг поддержать его", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" друг Тамбиева по имени Магомедэмин.

По данным организации "Белый счетчик", в акции на проспекте Сахарова в Москве приняли участие 3 900 человек. Во время проведения акции никаких инцидентов с полицией не произошло, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на пресс-службу организаторов акции.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".