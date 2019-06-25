Велопрогулка Кадырова подчеркнула принужденное спокойствие после стрельбы в Чечне

25 июня 2019, 13:02

Велопрогулка главы Чечни Рамзана Кадырова по ночному Грозному спустя несколько часов после нападения на силовиков в центре республиканской столицы «пропиарила» спокойную обстановку в регионе для горожан и туристов, заявили опрошенные «Кавказским узлом» местные жители. Некоторые пользователи соцсетей восхитились красотой Грозного, другие возмутились отсутствием информации об инциденте с полицейскими.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских было совершено 23 июня в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. Признанное в России террористическим и запрещенное решением суда "Исламское государство" объявило убитого своим боевиком. После нападения в больницу были доставлены сотрудник МВД и боец Росгвардии, состояние которых врачи оценили как стабильное. Дело расследуется по ст. 317 УК России "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Глава Чечни совершил велосипедную прогулку по улицам ночного Грозного спустя несколько часов после инцидента с нападением на силовиков. Соответствующий видеоролик с комментариями главы региона был размещен на его странице (636 тысяч подписчиков) в социальной сети «ВКонтакте» 23 июня в 22.01 мск и к 12.00 мск сегодня набрал 55 521 просмотров и 950 комментариев.

Видеоролик занимает чуть больше семи минут и представляет собой онлайн запись прогулки, которую ведет сам Рамзан Кадыров. Глава Чечни комментировал обстановку на улицах города, напевал про красоту Грозного на чеченском и русском языках. «В городе (Грозном) красиво… машины (ездят), люди со своими детьми вышли.. в парке отдыхают», - перевел слова Кадырова корреспондент "Кавказского узла". На одном из кадров глава региона здоровается с тремя стоящими на тротуаре женщинами, после чего произносит: «Туристы есть, прогуливаются». Далее Кадыров проехал по велосипедной дорожке, встретил несколько велосипедистов, спокойно прогуливающихся по ночному городу.

Прогулка главы Чечни, судя по кадрам ролика, прошла мимо Цветочного парка, мечети «Сердце Чечни», а также вблизи высотного комплекса «Грозный-сити» - в квартале от того места, где несколькими часами ранее местный житель напал на силовиков, сообщил корреспондент «Кавказского узла», просмотревший видеоролик Кадырова.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» разделились в оценках акции главы Чечни. Некоторые пользователи восхитились красотой Грозного. «Как красиво в Грозном», - написала Амина Дельбиева.

«Думал, Дубай. Красота», - прокомментировал Антон Миронов.

«Как же хочется к вам на отдых приехать», - написал другой пользователь Андрей Москаленко.

Другие пользователи возмутились отсутствием информации о нападении силовиков в центре Грозного и просили прокомментировать этот инцидент. «Что там произошло у резиденции?» - написал пользователь под ником Ruslan Ivanov.

«А что там случилось сегодня?» - задалась вопросом Зара Нохчиевская.

«Что насчет перестрелки там?» - написала Марха Умхаева.

Местные жители указали на связь велопрогулки с инцидентом о нападении на силовиков

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители сочли велопрогулку Рамзана Кадырова реакцией на случившееся несколькими часам ранее нападение, и демонстративной акцией. Глава Чечни Рамзан Кадыров этой акцией хотел продемонстрировать спокойную обстановку в республиканской столице, которая не представляет никакой опасности для горожан и туристов, заявил Аслан.

«Ночная поездка Кадырова на велосипеде по центру Грозного - это, в первую очередь, демонстрация его личной уверенности и твердости. Во-вторых, это показатель того, что в городе все спокойно. (Нападение на силовиков) никак не отразилось на настроениях горожан и туристов, которые в этом ролике тоже вроде бы присутствуют. В общем, все хорошо, и люди спокойны, и с безопасностью все отлично», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Аслан.

Если бы в регионе было все спокойно, в подобных акциях власти бы не нуждались, считает местная активистка Милана. «Вполне очевидно, что руководству Чечни, которое постоянно заверяет всех и вся о том, что в республике все хорошо, что ситуация под контролем, что вопросы обеспечения безопасности местного населения и туристов решены в полном объеме, (такие акции, как велопрогулка) не нужны. Они портят упорно создаваемый властями имидж региона, как самого безопасного и наиболее привлекательного для туристов», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Милана.

По ее словам, велопрогулка Кадырова была пиар-акцией. «Кадыров проехался по улицам Шерипова, Лорсанова и проспекту имени своего отца, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно благополучия и спокойствия в Грозном», - уверена местная активистка.

«(Кадыров), в принципе, и раньше неоднократно демонстрировал ролики со своих пеших или велосипедных прогулок по Грозному, так что в целом в этом нет ничего экстраординарного. Но с учетом того, что вчера он прокатился на велосипеде по центральным кварталам города, спустя всего несколько часов после случившегося нападения на полицейских, то это, естественно, наводит на мысль о том, что два этих события взаимосвязаны», - высказался житель республики Висхан, назвав действия главы региона «демонстративной акцией».

Жители республики также отметили корреспонденту «Кавказского узла» то, что глава республики пока никак не прокомментировал нападение на правоохранителей 23 июня. «В подобного рода случаях, местное ТВ обычно рассказывало нам, что (Кадыров) либо лично руководит спецоперацией, либо инструктирует силовиков, либо был в курсе и держал ситуацию под контролем, или же он просто давал какие-то комментарии... Ничего этого 23 июня почему-то не было. Рамзан просто ограничился поездкой на велосипеде по центру города, да словами о том, что все замечательно, и что на улицах Грозного полно отдыхающих и туристов», - заметил общественник Лечи.

По состоянию на 12.55 мск на сайте главы и правительства республики нет комментариев Рамзана Кадырова относительно нападения на силовиков в центре Грозного.

Напомним, что «Кавказский узел» ранее писал, что местные жители и эксперты не раз критиковали главу Чечни Рамзана Кадырова за его пиар-акции. Так, в апреле востоковеды Ахмет Ярлыкапов и Алексей Малашенко заявили, что телерепортажи о благотворительных акциях фонда имени Ахмата Кадырова противоречат исламским канонам, которые не допускают пиара и спекуляции на добрых делах. В декабре 2018 года правозащитники посчитали решение проблемы мальчика из Грозного, обратившегося к Рамзану Кадырову, - пиар-акцией главы республики, проведенной в стиле аналогичных акций Владимира Путина. В августе 2018 года Кадыров заявил о своем участие в розыске пропавшей в Дагестане восьмилетней девочки, что жители региона назвали самопиаром чеченских властей.