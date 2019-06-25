Врач. Фото pixabay.com

25 июня 2019, 10:16

Врачи рассказали о состоянии раненных в Грозном силовиков

Два сотрудника правоохранительных органов Чечни, получившие ранения при нападении местного жителя в Грозном, находятся на стационарном лечении, их состояние оценивается как стабильное, сообщили сегодня в Минздраве республики.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских было совершено 23 июня в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. Признанное в России террористическим и запрещенное решением суда "Исламское государство" объявило убитого своим боевиком. После нападения в больницу были доставлены сотрудник МВД и боец Росгвардии. Дело расследуется по ст. 317 УК России "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

После инцидента отец убитого Алхазур Барзаев публично отрекся от сына. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители заявили, что нападавший Ахмед Барзаев мог стать жертвой пропаганды исламистов. Военные эксперты заявили об активизации боевиков на Северном Кавказе.

«У пострадавшего сотрудника дорожно-патрульной службы зафиксированы колото-резаные раны затылочной части головы, плеча и области ключицы. У служащего Росгвардии – огнестрельное ранение брюшной полости», - рассказали сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в министерстве здравоохранения Чечни.

По словам представителя ведомства, первоначально оба силовика были госпитализированы в клиническую больницу Грозного. 24 июня служащий Росгвардии был переведен в медико-санитарную часть МВД, где "он пройдет дополнительное обследование".

Состояние раненых силовиков оценивается врачами как "стабильное и не представляющее прямой угрозы жизни", уточнили в ведомстве.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хроники происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Видео присяги ИГ* чеченских подростков опубликовано в Интернете","Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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