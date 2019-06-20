Силовики разгоняют протестующих на проспекте Руставели

20 июня 2019, 23:27

Полицейские в Тбилиси применили слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста, когда демонстранты возобновили попытки штурма здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор здания парламента, после чего между ними и полицейскими началась массовая драка. Министр внутренних дел Георгий Гахария пригрозил арестами активистам, которые напали на полицейских и призывали штурмовать парламент. В здание парламента поздно вечером прибыли также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.

На заседании парламентской ассамблеи, которое проходило в здании парламента, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест продолжился.

Бойцы спецназа в Тбилиси приступили к разгону акции, когда протестующие возобновили попытки штурма парламента и вновь применили силу к полицейским. Части демонстрантов удалось отнять у нескольких спецназовцев щиты, дубинки и каски, прорвать кордон полиции перед воротами парламента и проникнуть на его территорию, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Силовики начали разгон акции, применив к протестующим сначала дубинки, а затем слезоточивый газ и резиновые пули. Они заставили активистов, прорвавшихся на территорию парламента, покинуть ее.

Несмотря на крики о помощи и призывы прекратить стрельбу, спецназовцы продолжили стрелять по демонстрантам резиновыми пулями, чтобы не подпустить их к зданию парламента. Медицинские бригады оказывают на месте помощь раненым.