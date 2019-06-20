Сотрудники полиции. Грузия. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

20 июня 2019, 21:21

Массовая драка началась между протестующими и полицейскими в Тбилиси

Участники акции в Тбилиси попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор здания парламента, после чего между ними и полицейскими началась массовая драка.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста началась сегодня в Тбилиси после того, как на заседании парламентской ассамблеи, которое проходило в здании парламента, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест продолжился. Протестующие потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. 

На проспект Руставели вывели спецназ, чтобы помешать протестующим войти во двор парламента. Участники акции попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор с проспекта Руставели. Перед парламентскими воротами начались стычки между участниками акции и полицейскими, они переросли в массовую драку. Из толпы протестующих в силовиков стали кидать пустые бутылки, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир "Рустави 2".

В здание парламента прибыл глава МВД Георгий Гахария. У ворот мобилизованы полицейские. Там же установлены специальные металлические конструкции, которые протестующие натиском пытаются снести. Из толпы слышны крики: "Грузия, Грузия!". Нескольким протестующим стало плохо и их вывели с территории проведения акции.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 

Напомним, что МИД России назвал ситуацию с ассамблеей в Тбилиси возмутительной, заявив, что представители радикальных политических сил Грузии "использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений".

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Протестующие в Тбилиси отказались от штурма здания парламента

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