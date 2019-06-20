Протестующие в Тбилиси отказались от штурма здания парламента

20 июня 2019, 22:23

Участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси прекратили попытки прорваться в здание парламента после призыва главы МВД. Министр внутренних дел Георгий Гахария пригрозил арестами активистам, которые напали на полицейских и призывали штурмовать парламент.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста началась сегодня в Тбилиси после того, как на заседании парламентской ассамблеи, которое проходило в здании парламента, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест продолжился. Протестующие потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. Участники акции попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор здания парламента, после чего между ними и полицейскими началась массовая драка.

Участники акции протеста в ходе столкновений с полицейскими отнимали у бойцов спецназа щиты и дубинки. Нескольких полицейских активисты втянули в середину толпы и начали избивать, но за них вступились другие оппозиционеры. Лидеры оппозиционных партий и депутаты парламента встали между активистами и полицейскими, подняв руки, чтобы остановить столкновения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

К месту акции прибыли несколько машин скорой помощи: по предварительной информации, в результате драки и образовавшейся давки есть пострадавшие с обеих сторон. Полицейские призвали протестующих прекратить агрессивные действия и покинуть территорию перед зданием парламента, пригрозив протестующим разгоном.

"Всех граждан, которые стоят на площади и могут выражать справедливый протест, призываем подчиниться требованиям полиции. Происходящее называется штурмом государственного института", - приводит слова главы МВД пресс-служба ведомства.

Протестующие подчинились требованиям полиции и прекратили попытки прорыва во двор парламента. Отступив от полицейского кордона, они продолжили митинг перед зданием.

МВД даст правовую оценку призывам к штурму парламента и попыткам протестующих прорваться внутрь здания, заявил глава ведомства. "Нападение на полицию и нападение, фактически, на парламент, чем бы они ни закончились, будут наказываться по всей строгости закона", - заявил Георгий Гахария в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Гахария по состоянию на 22.05 мск находится в здание парламента, туда же прибыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури. Журналистов в целях безопасности попросили покинуть здание парламента, сообщил корреспондент "Кавказского узла".