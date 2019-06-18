Власти отказались согласовать митинг пострадавших от наводнения в Туапсе

18 июня 2019, 05:48

Жители Туапсинского района, пострадавшие от наводнения в октябре 2018 года, обратились за помощью к Владимиру Путину. Подтопленцы планировали провести в день, когда состоится прямая линия с президентом, митинги в Туапсе и Краснодаре, но власти отказали им, рассказал Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", лишь 17 из 163 семей, пострадавших от наводнения в Туапсинском районе, получат выплаты без суда, сообщили власти района. Первые судебные заседания по семи искам были назначены на 11 февраля, но были отложены. 11 марта Туапсинский районный суд отказал одной из семей в предоставлении жилищного сертификата на двух детей, которым до наводнения было отказано в регистрации по месту проживания. Более 20 семей, которые проживают в пункте временного размещения, получили аналогичные отказы, а положительные решения суда власти обжалуют, сообщили пострадавшие. Они объединились в "Комитет обманутых туапсинцев" и начали бессрочную акцию протеста. Власти Кубани не выполнили обещание упростить процесс предоставления жилья пострадавшим от наводнения, заявили они.

Чиновники объявили непригодными для проживания 148 жилых помещений в 57 домах, признанных аварийными после потопа в Туапсинском районе в октябре 2018 года. При этом власти района сообщили, что лишь 17 из 163 семей, пострадавших от наводнения в Туапсинском районе, получат выплаты без суда. Ранее пострадавшие, размещенные в пансионате "Южный", получили требование о выселении до 15 декабря 2018 года, но после вмешательства прокуратуры людям разрешили остаться в санатории до получения нового жилья взамен утраченного.

Жители Туапсинского района, чьи дома пострадали во время наводнения в октябре 2018 года, обратились к президенту России Владимиру Путину и заявили о бездействии властей Туапсинского района и Краснодарского края по переселению людей из зоны потенциального затопления.

Они сообщили, что ремонтировать их пострадавшее жилье им предлагают за свой счет.

«Мы добиваемся того, чтобы нам помогли с жильем... Кому-то из нас дали 50 тысяч, кому-то - 100 тысяч рублей. Нас переселили в пансионат, скоро он начнет принимать отдыхающих и нас выгонят. Куда - непонятно. За наши права мы вынуждены бороться в судах, но нам и там отказывают», - сообщили потерпевшие.

Пострадавшая от наводнения Наталья Коротина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее семья, в которой двое маленьких несовершеннолетних детей, проживает на турбазе «Атлант».

«Мы устали жить во временном жилье. Нас и отсюда скоро выгонят, потому что начался курортный сезон. Людям надо зарабатывать деньги, сдавать наш коттедж, а идти нам некуда», - сообщила она.

По ее словам, еще в апреле была подана апелляция в Краснодарский краевой суд на решение Туапсинского районного суда, который в марте этого года отказал во включении в списки нуждающихся в получении жилищного сертификата двоих ее несовершеннолетних детей 2009 и 2013 годов рождения, но до сих пор дата рассмотрения не назначена.

«Мне говорят, что дети там не прописаны, поэтому им ничего не полагается. Наш барак признан аварийным, и власти были готовы дать сертификат на моего мужа и его мать, но нам не хватит этих денег, чтобы что-то купить для всей большой семьи. Поэтому мы приняли решение судиться», - сообщила Коротина.

Она отметила, что предоставила в суд документы, что их барак, в котором у них была квартира, снят с кадастрового учета в 2010 году, поэтому она не могла прописать там своих детей. По ее словам, ей отказывали без объяснения причин, а на учет барак был поставлен заново сразу после наводнения.

«Я суду представила все доказательства того, что дети, которые прописаны в квартире бабушки в Туапсе, на самом деле проживали в бараке в Кривенковской: они ходили в местный детский сад, лечились здесь в амбулатории. Но судья эти доводы проигнорировала. Была надежда на краевой суд, но он никак не назначает апелляцию», - рассказала Коротина.

Жительница села Кривенковское Ольга Мезерицкая пожаловалась, что ее дом разрушается.

«Первая комиссия обследовала мой дом и признала аварийным. Через несколько дней зачем-то пришла вторая и решила, что он пригоден для проживания. Что случилось за это время - непонятно. Дом и сейчас стоит без окон и дверей, разрушается», - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, капитальный ремонт делать в доме невозможно, поскольку разрушена несущая стена. При этом, утверждает Мезерицкая, ей отказали в выплате компенсации за утерю имущества.

«У меня право собственности на дом, но я в нем не зарегистрирована. Это и стало причиной отказа. Во-первых, дом невозможно отремонтировать, во-вторых, у меня нет денег на капитальный ремонт. Мы с пожилой сестрой потеряли все жилье, вынуждены жить у детей», - сообщила она.

Если частный дом можно отремонтировать или построить новый, то владельцы квартир в их доме оказались брошенными со своими проблемами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" старшая многоквартирного дома по улице Зеленой в селе Кривенковское Татьяна Артемьева.

«Экспертиза, которую мы проводили за свой счет, показала, что деформированы бетонные перекрытия между подвалом и квартирами первых этажей пятиэтажного дома. Там находиться опасно для жизни. Межведомственная комиссия признала наш дом пригодным для проживания», - сообщила женщина.

«Мы просто опасаемся возвращаться в свои квартиры. Деформированы перекрытия, над нами еще четыре этажа, какая нагрузка на них создается. Дом просто рухнет, а люди окажутся похороненными под обломками», - рассказала она.

Пострадавшие планировали провести в Туапсе и Краснодаре митинги 20 июня, в день, когда будет проведена "Прямая линия с Владимиром Путиным", и подали уведомления, однако 17 июня получили отказы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный защитник пострадавших от наводнения в Туапсинском районе Евгений Витишко.

«Люди отчаялись и готовы хвататься за любую соломинку. Сейчас пошли массовые отказы в апелляционном порядке в краевом суде», - рассказал он.

Он опасается, что в случае, если будут сильные дожди, те дома, "которые выстояли в октябре прошлого года, будут в этот раз снесены".