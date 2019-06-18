Астраханцы на митинге пожаловались на начисления долгов за газ

18 июня 2019, 03:49

В Астрахани прошел митинг, участники которого пожаловались, что им насчитывают многотысячные долги за газ после того, как сотрудники компании "Межрегионгаз Астрахань" проводят проверку их счетчиков и заявляют, что клеймо на заводской пломбе плохо читается.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня житель Астрахани Евгений Солодовник провел одиночный пикет у здания "Газпром Межрегионгаза" с призывом перестать "кошмарить астраханцев". Он заявил, что компания под разными предлогами завышает плату за газ, вынуждая людей выплачивать огромные суммы.

17 июня в центре Астрахани неподалеку от здания прошел согласованный митинг, посвященный проблеме начисления долгов за газ. Акция продлилась с 14.00 до 14.35 по местному времени (13.00-13.35 мск). Участники митинга стояли на солнцепеке, а неподалеку, в тени дерева у Лебединого озера, находились несколько правоохранителей. Митингующих они не беспокоили, акция прошла без происшествий, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

В митинге приняли участие порядка 40-50 человек, сказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор мероприятия, активист общественной организации "Экологический патруль" Антон Гламаздин.

По его словам, препятствий в согласовании акции не было, а то, что митинг состоялся в будний день, было задумкой организаторов, которые хотели, чтобы мероприятие увидели сотрудники "Межрегионгаза".

Участники митинга держали плакаты "Регионгаз, хватит кошмарить астраханцев!", "Межрегионгаз, хватит отрезать газ астраханцам!" и другие. На мероприятии выступали как депутаты, так и рядовые жители города.

В 14.15 (13.15 мск) к собравшимся вышел заместитель гендиректора "Газпром Межрегионгаз Астрахань" Петр Дегтярев, который предложил митингующим обращаться в абонентскую службу компании "для конструктивного решения вопроса". После этого он еще какое-то время поговорил с людьми.

Корреспондент "Кавказского узла" задала вопрос Петру Дегтяреву по поводу того, почему там много людей жалуются на начисления, которые считают неправильными.

"А вам показали документально, что это неправильные начисления? Мы за год выиграли более пяти тысяч судебных решений. Сами теперь подумайте - неправильные это начисления или нет", - ответил он.

"Ситуация с абонентской службой изменилась с августа прошлого года, когда было принято решение открыть дополнительные абонентские пункты и набрать штат контролеров и операторов. Мы с января создали дополнительные абонентские службы. Мы готовы идти абонентам навстречу, готовы к диалогу. Всё будет решаться в правовом поле", - также сказал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, родственник сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, был арестован в конце января по делу о хищении природного газа. 15 апреля Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы от 1 февраля о признании законным обыска в астраханской квартире Руслана Арашукова.

У сотен людей похожие проблемы с нечитаемым заводскими пломбами

"Люди страдают в очередях от той несправедливости, которую "Межрегионгаз" организовал", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" слова Дегтярева депутат, глава фракции "Справедливой России" в Астраханской областной думе Евгений Дунаев, который присутствовал на митинге.

По его словам, к нему обращаются сотни людей, и у всех похожая проблема: из-за нечитаемости заводской пломбы на счетчике людям пересчитывают последние полгода не по потреблению газа, а по нормативу, что увеличивает плату за газ в разы и формирует у ответственных абонентов огромные долги.

"Мы действуем последовательно. Прежде всего на основании заявлений астраханцев - они есть, и их сотни - у депутатов, в Жилнадзоре, в прокуратуре. Они реальные, и у меня всё это есть. Сегодняшним мероприятием мы хотим привлечь внимание российского "Межрегионгаза"... Весь сыр-бор из-за того, что людям выставляют счета за газ, который они не потребляли. Мы же не говорим про тех, кто ворует, подкручивает счетчики. Но есть очень много порядочных людей, которые страдают", - сказал Дунаев.

Он также отметил, что до сих пор в "Газпром Межрегионгаз Астрахань" "люди стоят часами и сутками, чтобы доказать, что они правы".

"Семья не может за полгода потребить газ на 60 тысяч рублей"

"К нам люди обращаются с такой проблемой просто массово. Мы занимаемся защитой прав потребителей в разных сферах - бытового обслуживания, торговли, общественного питания и так далее. Но столько, сколько к нам обращаются по проблемам, связанным с "Межрегионгаз Астрахань", это не сравнить просто. Зашкаливают жалобы. Каждый день и лично, и по телефону, и в интернете - десятки человек. И у всех одна проблема... Суммы - начиная от десяти с лишним тысяч рублей и заканчивая сто с лишним тысяч - зависят от площади жилья, от количества человек. Причем это начисляется пенсионерам. У нас бабушки, дедушки обращаются - за 70, за 80 лет. Обращаются мамы-одиночки, многодетные семьи. У нас была приемная семья, где восемь приемных детей. Им прислали письмо с угрозой отрезать газ из-за нечитаемости клейма на пломбе завода-изготовителя", - подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" еще одна участница митинга, юрист, представитель Общества защиты прав и интересов потребителей в Астраханской области Ирина Наставина.

По ее словам, Петр Дегтярев на круглом столе, посвященном проблеме начислений долгов за газ, который прошел в областной думе в начале июня, обещал помощь этой приемной семьи.

"Им и правда помогли - но это только одна семья, а их таких сотни!" - отметила Наставина.

"Основная проблема, с которой обращаются люди, это что им говорят, что у них клеймо завода-изготовителя... плохо читается или совсем не читается. И сотрудники "Межрегионгаза" моментально называют это нарушением... Они обвиняют потребителя в том, что, мол, вы вскрывали этот счетчик, воровали у нас газ, и мы вам всё пересчитываем за последние полгода по нормативу. И там разные суммы - в зависимости от площади дома и числа проживающих, но в среднем выходит около 60 тысяч. Но человек или семья не способны столько газа потребить, на такую сумму за полгода", - сказала она.

По словам Наставиной, у нее лежат "копии решений судов, где потребители выиграли эти суды, когда задолженности начислялись именно из-за нечитаемости клейма завода-изготовителя".

"И там, в этих решениях, судьи сами подчеркивают, что задолженность можно начислять только в том случае, если доказано, что человек вмешался в счетный механизм, понижал показания прибора учета, воровал", - сказала она.

"Повально заставляют сейчас делать экспертизы по счетчикам, менять старые счетчики на новые... Причем "старые" - это в их понимании. У людей счетчики год висят, два - они приходят и говорят: "Плохо читается клеймо завода-изготовителя, меняйте". А ведь это тоже деньги: купить этот счетчик, повесить его, запломбировать", - отметила Наставина.

Она рассказала историю 72-летнего местного жителя, которому насчитали долг за газ.

"Мы недавно с одним человеком, который выиграл суд, подавали новое исковое заявление к "Межрегионгазу" - за неисполнение решения суда... В итоге получилось после двух судов, долг ему пересчитали, аннулировали, но они до сих пор не оставляют его в покое. К нему опять ходят и требуют показать счетчик, сделать проверку. Хотя он только в том году его повесил новый", - рассказала Наставина.

Участники митинга рассказали про свои взаимоотношения с поставщиком газа

Участница митинга Алла Рулева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" про начисленные ей долги за газ.

"У меня подошел срок проведения поверки счетчика - в моем случае это восемь лет. Я должна была прийти в "Межрегионгаз", написать заявление на инвентаризацию моего счетчика. У меня каждый год приходили, его проверяли контролеры, всё было нормально. И вот, в декабре 2018 года я написала заявление сама, немного даже заблаговременно - срок поверки был в январе. Пришла контролер, пофотографировала счетчик и пишет в акте: "Не читается пломба". Я спросила, что это значит. Контролер меня заверила, что это ничего страшного - мол, сходите в "Межрегионгаз", там всё решат. При этом мне определили, что счетчик мой годен до 2027 года", - рассказала она.

По ее словам, в январе этого года она пошла в центральный офис "Межрегионгаза".

"Прихожу, а мне говорят: "Вы долг когда будете гасить?". "Какой долг?" "Ну, у вас нечитаемость пломбы, вам посчитали по нормативу за последние полгода". Я была в шоке. На тот момент долг был почти 56 000 рублей. Но там еще пени тикают, и больше трех тысяч рублей уже пени набежало", - сообщила Рулева.

По ее словам, руководство предприятия пообещало разобраться в проблеме.

"И 30 апреля они мне дали ответ, в котором предложили реструктуризацию моего долга, рассрочку! Они, мол, посчитали всё правильно, а это я нарушила, влезла в счетчик, украла. Я обратилась в Кировский райсуд. 10 июня было первое заседание, 19-о будет второе", - рассказала Рулева.

Участница митинга Алла Беликова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что они с мужем подключили газ к своему дому в конце декабря 2016 года.

"Справку о пуске газа и договор с "Горгазом" дали 28 декабря. Они сразу не дают, в течение пяти дней. С этой справкой и с договором мой муж - он тогда этим занимался - должен был обратиться сюда, в "Межрегионгаз". Он пришел сюда 29 числа, но дальше кабинета предварительной проверки документов тогда не попал. Они посмотрели - всё принес или не всё - и сказали ему: "Уже Новый год, всё у вас в порядке, приходите 11 января (2017 года)". 11 января он пришел опять, подал заявление на пломбировку счетчика. 14 января пришли, запломбировали. При этом показания счетчика были нулевыми, они же сами это зафиксировали", - рассказала она.

По ее словам, потом выяснилось, что с даты подключения газа до 14 января 2017 года им был начислен долг.

"Насчитали нам 17 тысяч плюс около семи тысяч рублей пени, всего порядка 24 тысяч рублей... И, самое главное, мы об этом долго не знали. Все эти два года мы исправно платили, и никаких долгов у нас не было. А вот недавно, в мае, я узнала про этот долг", - рассказала Беликова.

По ее словам, в компании ей сказали, что все "согласно закона".

"Я пока что написала претензию, сейчас жду ответ", - рассказала она.

Участник митинга, житель поселка Приволжье (Трусовский район города Астрахань) Олег Исбулатов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что контролер посчитала пломбу на счетчике в его доме нечитаемой.

"У нас счетчик стоял восемь лет - и ни разу никто не приходил. Две недели назад пришла контролер, посмотрела пломбу, с лупой всё рассмотрела, этот оттиск на пломбе завода-изготовителя, и говорит: "Он у вас не читаем"... Она убедилась, что счетчик работает нормально, включила газ, проверила, а потом посоветовала нам заменить счетчик на новый. Я говорю: "Зачем, он же рабочий, два года еще - у этого счетчика срок работы десять лет". Но нет, советует купить. Мы законопослушные граждане, сразу побежали, купили новый счетчик. Заказали установщика, пломбировщика, заплатили шесть с лишним тысяч за это всё. Причем она мне сказала, что старый счетчик можно выкинуть. Как хорошо, что я его сохранил!", - рассказал он.

По его словам, в "Межрегионгазе" ему сказали, что будет собрана экспертная комиссия, которая рассмотрит фотографию пломбы, сделанную контролером.

"Я сказал, что счетчик у меня сохранился. Тогда они говорят: "Езжайте в центральный офис, там сидят эксперты, которые определят, вскрывали вы эту пломбу или нет"... Я отказался и решил сделать какую-то независимую экспертизу. И мне сказали: "Скажите спасибо, если вам за последние полгода не начислят по нормативу", - сказал он.

Исбулатов, по его словам, пока ничего не предпринимал.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями руководства "Газпром Межрегионгаза" относительно конкретных случаев, рассказанных участниками митинга.