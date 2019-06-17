Екатерина Беселия предъявила властям Грузии ультиматум

17 июня 2019, 01:28

Депутат грузинского парламента Екатерина Беселия потребовала у МВД и Генеральной прокуратуры обнародовать "окончательную информацию" по делу о распространении видеозаписи ее интимной жизни.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта в Грузии был задержан подросток, заподозренный в распространении кадров из личной жизни депутата парламента Екатерины Беселии. Это уже вторая публикация компрометирующего ее видео. После первого случая были задержаны 18 человек, часть из них арестовали. При этом Беселия раскритиковала полицию за то, что не найден заказчик распространения компрометирующих видео. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что власти заинтересованы в том, чтобы виновные в распространении кадров из личной жизни депутата были наказаны по всей строгости закона. Аресты за распространение видео не остановили его распространение.

Видео интимного содержания, касающееся жизни депутата парламента Екатерины Беселии, появилось в сети после того, как она открыто выступила против списка кандидатов в судьи Верховного суда и ушла с поста председателя юридического комитета парламента. 22 февраля, протестуя против отказа парламентариев поддержать законопроект о пятилетнем моратории на бессрочное назначение судей, Беселия объявила о выходе из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Депутат парламента Екатерина Беселия поставила Министерству внутренних дел и Главной прокуратуре ультиматум с требованием предоставить "окончательную информацию" по делу о распространении видеозаписи ее интимной жизни.

По ее словам, после ознакомления с материалами дела выявлен круг подозреваемых, и она потребовала от правоохранительных органов призвать их к ответственности.

"Совпали какие-то обстоятельства, чьи-то фамилии. Какую-то группу лиц призвали к ответственности, но на других ее не возложили... Я видела материалы дела. Есть круг подозреваемых, но не хочу нарушать ничью презумпцию невиновности... Когда говоришь об обвинениях, то нужны доказательства", - сказала она 15 июня в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По ее мнению, то, что не все призваны к ответственности, говорит либо о "слабости правоохранительных органов, либо о том, что кто-то их покрывает".

Беселия заявила, что если правоохранительные органы не предоставят "окончательную информацию" по делу до 20 июня, когда планируется проведение учредительного съезда созданной ею партии, то она сама расскажет об обстоятельствах дела.

В конце февраля Екатерина Беселия вышла из рядов "Грузинской мечты", не согласившись с партийной позицией по вопросу об отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда. Вместе с ней из партии вышли четыре депутата, затем фракцию покинули еще трое. В результате "Грузинская мечта" утратила квалифицированное большинство в парламенте. 27 мая Беселия заявила о создании в Грузии новой политической партии "За справедливость". Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что недостаток финансовых ресурсов и квалифицированных кадров не позволит партии Беселии изменить расклад сил на политической арене Грузии.

При этом Беселия напомнила, что руководство МВД уже обещало, что источник распространения видеозаписей известен и будет назван.

"Однако до сих пор нет этого ответа", - заявили она.

По мнению депутата, распространение видеозаписи связано с желанием помешать ей вести политическую деятельность.

Оппозиционные депутаты парламента считают, что власти страны сами используют против своих политических оппонентов такие грязные методы, как распространение интимных видео, и отказываются расследовать преступления, в которых сами же замешаны.

"Беселия не первая, против кого использовали видеозаписи интимной жизни. Разумеется, все знают, что это делает действующие власти, и в условиях этого правительства не надо надеется на эффективной расследование", - сказал депутат от партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки в эфире "Рустави 2".

Беселия "должна сотрудничать с соответствующими органами", назвать эти имена, иначе это похоже на сплетни, а следственные органы должны выявить любое лицо в случае совершения преступления и призвать его к ответственности, заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

"Следствие изначально проводилось оперативно, и лица были призваны к уголовной ответственности. Следствие ведется, и я надеюсь, что на все вопросы будут даны ответы", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Вице-спикер парламента от правящей партии Георгий Вольский сказал, что это кибер-преступление и его сложно расследовать.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей МВД и Генпрокуратуры Грузии относительно обстоятельств расследования дела Беселии.