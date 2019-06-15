Число претендентов на пост главы Астраханской области достигло семи

15 июня 2019, 07:47

Выдвиженец от Партии социальных реформ Андрей Иванцов и выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость Сергей Сычев подали заявления в избирком для участия в выборах губернатора Астраханской области. Теперь среди претендентов на этот пост трое представителей партий и четверо самовыдвиженцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июня Владимир Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным главой региона назначен заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин. От отделения КПРФ на пост губернатора претендует Николай Арефьев. Помимо Игоря Бабушкина, документы подали самовыдвиженцы Игорь Гурбо, Герман Даниленко и Александр Михайлов. Крайний срок подачи документов в избирком - 5 июля, а выборы губернатора назначены на 8 сентября.

Москва ожидает победы Игоря Бабушкина на выборах губернатора, и кандидаты от КПРФ или ЛДПР не смогут составить ему реальную конкуренцию, однако Бабушкину необходимо убедить избирателей, что он "именно тот хороший парень, который им нужен", предположил координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

14 июня о выдвижении своей кандидатуры сообщил облизбиркому Сергей Сычев, представитель Партии пенсионеров в Астраханской области, а до него, 13 июня, это сделал выдвинутый реготделением политической партии "Партия социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу" Андрей Иванцов, говорится на сайте избирательной комиссии Астраханской области.

Ранее Сергей Сычев был депутатом областной думы от "Справедливой России", а Андрей Иванцов - от ЛДПР. Иванцов имеет три судимости: одну по статье о краже и две по статье о хулиганстве. Однако все они были погашены еще в 1983-1990 годах, информировал 14 июня "КаспийИнфо".