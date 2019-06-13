Бочаров и Кривошеев стали кандидатами в губернаторы Волгоградской области

13 июня 2019, 12:28

Волгоградское отделение партии "Единая Россия" большинством голосов выдвинуло действующего главу региона Андрея Бочарова на выборы губернатора. Актив местного отделения ЛДПР предложил кандидатуру депутата гордумы Волгограда Виталия Кривошеева.

Как писал "Кавказский узел", действующий губернатор Андрей Бочаров выдвинул свою кандидатуру 5 июня на рабочей встрече с активом области.

Волгоградская облдума назначила сегодня дату выборов губернатора и депутатов регионального парламента на единый день голосования. На 8 сентября также запланированы выборы в 32 муниципалитетах региона.

Кандидатура действующего губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова была одобрена 188 из 197 делегатов конференции местного отделения партии "Единая Россия", прошедшей 12 июня. Бочаров поблагодарил за оказанное доверие и предложил партийцам помочь с ремонтом дорог, а также с благоустройством в регионе, процитировала главу региона пресс-служба волгоградского отделения "Единой России" на сайте партии 12 июня.

О необходимости обновления управленческого состава заявил на конференции секретарь регионального отделения партии Сергей Горняков, комментируя выдвижение Андрея Бочарова. "Необходимо качественно обновить управленческий состав, привлечь в команду людей, обладающих современным видением", - приводятся слова Горнякова в сообщении.

По данным пресс-службы волгоградского отделения партии, "Единая Россия" утвердила список кандидатов на выборы депутатов Волгоградской областной думы, а также глав 220 сельских и городских поселений и более 300 советов, дум и собраний в селах и городах регион, отмечает пресс-служба партии.

Андрей Бочаров в апреле 2014 года был назначен исполняющим обязанности главы администрации Волгоградской области. В 2014 году с результатом около 90% голосов он был избран губернатором региона на пять лет, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "персоналии" "Кавказского узла".

Волгоградское отделение ЛДПР также рассмотрело кандидатов на выборы 8 сентября. Список партии на выборах в Волгоградскую областную думу возглавят председатель партии Владимир Жириновский, депутат Госдумы Игорь Торощин и депутат Волгоградской городской думы Виталий Кривошеев, сообщило 12 июня издание "Высота 102". На выборы губернатора области актив регионального отделения ЛДПР предложил кандидатуру городского депутата Виталия Кривошеева, но окончательное решение будет озвучено на областной партийной конференции, проинформировали 12 июня "Новости Волгограда". Дату конференции в партии не уточнили.

На сайте волгоградского отделения ЛДПР на 11.30 мск сегодня нет информации о выдвижении кандидатур от партии на выборы 8 сентября. На сайте Избирательной комиссии Волгоградской области также нет сведений о выдвижении кандидатур на сентябрьские выборы по состоянии на 12.10 мск сегодня.

Напомним, что областная конференция реготделения КПРФ, которая примет решение о выдвижении кандидатов на выборы, пройдет в конце июня, сообщил депутат Михаил Таранцов. Имена кандидатов от партии "Справедливая Россия" станут известны после конференции реготделения партии 21 июня, отметил депутат Дмитрий Калашников.