Жители Чечни раскритиковали присвоение Кадыровым звания заслуженного артиста подростку

08 июня 2019, 21:01

Указом Рамзана Кадырова 15-летнему полуфиналисту музыкального конкурса "Ты супер!" Юсупу Алиеву присвоено звание народного артиста Чечни. Это решение обесценивает звание, считают местные работники культуры и пользователи соцсетей.

Глава Чечни лично принял Юсупа Алиева, сообщив о том, что своим первым указом после выхода из отпуска присвоил подростку звание заслуженного артиста республики. Кроме того, мальчику был подарен квадроцикл и одежда от модного дома "Фирдаус", которым руководит дочь Рамзана Кадырова. Репортаж об этом был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" 7 июня, передал корреспондент "Кавказского узла".

В мае Юсуп Алиев дошел до полуфинала международного музыкального конкурса "Ты супер!". В финал он не прошел, но на заключительном этапе конкурса по поручению Кадырова присутствовал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, который передал ему ключи от квартиры от Фонда Ахмата Кадырова. "Муслим Магомедович обратился к участникам и гостям конкурса со словами приветствия от моего имени, а также, по решению РОФ им.Героя РФ, Первого Президента ЧР Ахмата-хаджи Кадырова, вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью. Кроме этого, фондом принято решение взять на себя все расходы, связанные с дальнейшей учебой Юсупа по совершенствованию вокала и сценического искусства", - написал 20 мая Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Местные работники сферы культуры республики критически восприняли решение Кадырова о присвоении подростку звания народного артиста. "Мальчик, безусловно, талантливый, с очень тяжелой судьбой, нуждающийся в поддержке и дальнейшем развитии своего таланта, но присваивать ему такое высокое звание - это все же перебор, как мне кажется. Артисты идут к званиям «заслуженный» и «народный» годами и десятилетиями", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" работница одного из грозненских Домов культуры Эллина.

"Присвоение 15-летнему подростку звания заслуженного артиста - это явный нонсенс. У нас многие известные и любимые в народе исполнители не удостаивались такого звания на протяжении долгих лет. Я считаю неправильным, когда руководитель региона раздает эти звания исходя из своих личных предпочтений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший работник Минкультуры Чечни Салавди.

В январе актер Государственного драматического театра имени Нурадилова и солист симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии Амирхан Умаев, ставший финалистом конкурса "Голос. Перезагрузка" на "Первом канале", получил от фонда Кадырова автомобиль Mercedes и был удостоен звания "Народный артист Чечни". Жители дотационной республики раскритиковали власти Чечни за такой дорогой подарок.

Некоторые пользователи соцсетей также негативно отреагировали на присвоение звания Юсупу Алиеву. При этом они не стали критиковать то, что мальчику подарили квартиру. "Выдать самую престижную премию, подарить машину или квартиру! Звание - нечто более весомое, его нужно оправдывать много лет, став профессиональным и любимым публикой артистом. За два даже самых уникальных исполнения песни на эстраде или на телевизионном конкурсе присваивать его, на мой взгляд, неправильно", - написал пользователь Facebook Руслан Караев.

"Звания не присваивают для поддержки и потому не надо их обесценивать. А за жилье спасибо. Оно даже важнее", - согласилась с Караевым Роза Цакаева. "Я тоже считаю это девальвацией награды", - написала Миясат Муслимова. "Рано!" - добавил Хаваж Цинцаев.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".