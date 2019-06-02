Четверо Свидетелей Иеговы* задержаны после обысков в Дагестане

02 июня 2019, 16:12

Как минимум четверо Свидетелей Иеговы* доставлены в изолятор в Дагестане после обысков в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте, сообщил адвокат Виктор Женков.

Серия обысков у верующих прошла в Дагестане 1 июня. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для задержанных по обвинению в экстремизме, сообщил "Кавказскому узлу" Женков.

Силовики в сопровождении сотрудников в военной форме начали обыски рано утром примерно по десяти адресам в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте. Они предъявили постановления на обыск, выданные Советским районным судом Махачкалы. Основанием для обыска стало уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной судом экстремистской (статья 282.2 УК России).

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

По словам адвоката Женкова, к Арсену Абдуллаеву в Каспийске силовики пришли около 6.00 мск. Сначала они представлялись через дверь соседями, затем заявили, что из полиции, и только в процессе обыска представились сотрудниками спецслужб. Когда Абдуллаев открыл дверь, его повалили на пол лицом вниз.

Во время обыска в квартиру Абдуллаева были подброшены два журнала «Сторожевая башня»** и «Пробудись»**, но внесены ли конкретно эти номера журналов в список экстремистских материалов, защита верующих пока не выяснила. Помимо журналов, силовики изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны всех членов семьи, рассказал со слов сына Абдуллаева Виктор Женков.

После обыска Арсена и его жену Суат увезли, однако женщину впоследствии отпустили. Арсен Абдуллаев и еще минимум трое верующих - Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов - помещены в ИВС.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями правоохранительных органов относительно описанных выше обысков и задержаний в Дагестане.

Защита Свидетелей Иеговы* осложнилась после признания их организации экстремистской, отмечают правозащитники. Особенно страдают вышедшие из ислама жители Северного Кавказа, так как в регионе это считается большим нарушением традиционного права, рассказала Светлана Ганнушкина.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".