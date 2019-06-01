Защита Ирины Александровой заявила о ее невиновности

01 июня 2019, 03:32

Дело против заместителя руководителя Ростовского областного управления налоговой службы Ирины Александровой возбуждено под надуманным предлогом, заявил ее адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 мая Ирина Александрова была задержана после обысков у нее дома и на работе. 25 мая суд принял решение об аресте Александровой на два месяца. 31 мая суд отклонил апелляцию. Подозреваемая будет находиться в СИЗО до 23 июля.

Александрову подозревают в том, что она, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении налога одной из местных компаний на 21 миллион рублей, что привело к хищению бюджетных средств.

На заседании суда, рассматривавшего жалобу защиты, присутствовали три корреспондента местных и региональных изданий, а также трое родственников задержанной, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Сама Александрова, молодая женщина в светлом платье, принимала участие в заседании с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-4, но ее заявления и ответы на вопросы были односложными из-за плохой связи.

В своей 30-минутной речи адвокаты Владимира Чесноков и Андрей Башкатов привели основные аргументы против содержания Александровой под стражей.

Так, по мнению Чеснокова, следователи не представили конкретных данных, что Александрова может скрыться, оказать давление на свидетелей, повлиять на ведение следствия. Чесноков заявил, что его подзащитная не имеет намерений скрыться, она не имеет двойного гражданства, домов или счетов за границей.

Также он отметил, что рапорт следователя из Краснодарского края о совершении Александровой преступления не был исследован в суде, а другие данные представляют собой засекреченную оперативную информацию, которая, по словам адвоката, не является допустимым доказательством в суде.

«Суд первой инстанции просто не исследовал вопрос о совершении события преступления. Он не мог принимать решение о мере пресечения», - уверен адвокат.

Кроме того, защита заявила о незаконности возбуждения уголовного дела следователями МВД. По мнению адвокатов, здесь есть признак превышения полномочий. Следователь МВД сделал то, что "должен делать Следственный комитет".

"Вменяемая Александровой ч.3 ст. 286 на основании ст.151 УПК не подлежит расследованию МВД", – заявил Владимир Чесноков.

Напомним, что по вмененной Александровой статье наказание составляет от 3-х до 10-ти лет лишения свободы.

«Действия Александровой и наступившие последствия не подтверждены экспертизами, возбужденное дело надуманное, мера пресечения незаконна, фактически у нас можно посадить любого человека»,- сказал защитник и попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

В своей короткой речи, длившийся менее минуты, прокурор Никитина выступила за содержание Александровой под стражей и сказала, что не в праве «давать оценку следственным органам по вопросу возбуждения уголовного дела».

В результате суд постановил оставить меру пресечения Александровой без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

«Александрова обвиняется в преступлении, которое она якобы совершила семь с половиной лет назад по делу, по которому она проходила свидетелем. Спрашивается, чего ждали правоохранительные органы? По тому делу Александрова вынесла апелляционное постановление в соответствии с требованиями действующего на тот момент законодательства. Пострадавших в этом деле нет, я не слышал, чтобы кто-нибудь писал заявление об ущербе… Защита приложит все силы, чтобы в суде доказать невиновность Александровой», - заявил после заседания «Кавказскому узлу» адвокат Владимир Чесноков.