31 мая 2019, 15:42

Суд отказался освободить замглавы ростовского УФНС из-под ареста

Ростовский облсуд сегодня не удовлетворил апелляцию защиты на арест замруководителя Ростовского областного управления налоговой службы Ирины Александровой, подозреваемой в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая Ирина Александрова была задержана после обысков у нее дома и на работе. 25 мая суд арестовал Александрову на два месяца. Защита решила обжаловать это решение.

Александрову подозревают в том, что она, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении налога одной из местных компаний на 21 миллион рублей, что привело к хищению бюджетных средств, со ссылкой на свой источник сообщил ТАСС.

Суд оставил сегодня без изменения постановление Ленинского райсуда Ростова-на-Дону о заключении Александровой под стражу, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. Подозреваемая проведет в СИЗО до 23 июля.

Примечание:

"Замгубернатора Ростовской области арестован по делу о превышении полномочий", "Суд продлил арест главного архитектора Ростова-на-Дону", "Глава департамента строительства Новочеркасска заподозрен в мошенничестве".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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