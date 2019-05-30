Власти Грузии отчитались об увольнениях на фоне скандала с портами

30 мая 2019, 15:19

Разрешение построить глубоководный причал в порту Поти было выдано с нарушениями, ответственный чиновник уволен, заявила сегодня министр экономики Грузии. Оппозиция считает, что власти тормозят строительство стратегически важного порта в Анаклии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года на Черноморском побережье Грузии началось строительство глубоководного порта Анаклия.

29 мая мэрия сообщила, что в порту Поти планируется строительство нового глубоководного причала, который "важен как для развития города и экономики страны, так и с точки зрения трудоустройства". Согласно сообщению, должны были быть построены защитный мол длиной более 1,6 тысячи метров и причал длиной 700 метров. Там же было отмечено, что стоимость первого этапа проекта - 250 миллионов долларов. Это заявление инвесторы порта Анаклия назвали "шокирующим", пригрозив остановкой строительства.

Никакого глубоководного порта в городе Поти не будет, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. "Документ, который был выдан, не является разрешением на строительство. Это документ предварительных условий землепользования, который был выдан приказом начальника Агентства технического и строительного надзора. Этот вопрос не был согласован ни с одним действующим членом правительства, в том числе со мной лично. Кроме того, как выяснилось, там есть процедурные нарушения, с которыми выдан документ. Исходя из этого, сегодня мы приняли решение аннулировать документ, а руководитель Агентства освобожден с занимаемой должности", - цитирует Натию Турнава "Sputnik-Грузия".

По ее словам, правительство не раз заявляло, что глубоководный порт Анаклия является объектом стратегического значения. "У данного проекта есть беспрецедентная поддержка со стороны власти, начиная от инфраструктуры стоимостью 300 миллионов лари (около 108 миллионов долларов), заканчивая приобретением земли на 70 миллионов лари (около 25 миллионов долларов), с дополнительным финансированием в 100 миллионов долларов, а также полной юридической поддержкой", - подчеркнула Турнава.

Исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта Анаклия, который станет частью морского коридора из Китая в Европу, получил "Консорциум развития Анаклии" (ADC). Оператором терминала порта станет американская компания SSA Marine. Стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

По словам Натии Турнава, правительство активно работает над поддержкой проекта, в том числе с международными банками, передает "Грузия-online".

"У нас есть очень большая надежда, что частный инвестор - "Консорциум развития Анаклии" выполнит свои обязательства на фоне такой поддержки. Мы призываем его сконцентрироваться на выполнении возложенных на него обязательств, чтобы строительство важнейшего порта в Анаклии началось вовремя", - отметила она.

Оппозиция обвинила власти в попытке заморозить важный для Грузии проект

Власти Грузии выдачей разрешения на строительство в Поти создали угрозу проекту в Анаклии, заявили представители оппозиционных партий.

"Мощный порт в Анаклии является важным стратегическим проектом для Грузии. Если порт Поти уже был определен как конкурирующий проект, это доказывает, что правительство намерено законсервировать порт в Анаклии, по крайней мере, на неопределенный период", - заявила сегодня депутат от "Национального движения" Тинатин Бокучава в эфире "Рустави-2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По мнению бывшего члена правящей "Грузинской мечты" Давида Чичинадзе, "строительство в Поти действительно создает вопросы о перспективах порта в Анаклии". "Это строительство испортит потенциал порта Анаклия", - подчеркнул Давид Чичинадзе.

Команда Иванишвили нанесла преднамеренный удар по проекту порта в Анаклии, заявил в свою очередь в эфире телекомпании один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия. "Нанесен преднамеренный ущерб конкретному коммерческому игроку из-за политических интересов, и это, безусловно, повлияет на порт в Анаклии", - подчеркнул он.

В свою очередь представители "Грузинской мечты" отметили значимость строительства порта в Анаклии для правительства. "Последние дни правительство пытается увеличить перспективы порта Анаклия. Это означает, что нет никаких изменений в приоритетах", - заявил председатель комитета по экономической политике Роман Какулия в эфире телекомпании "Имеди".