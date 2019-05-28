Адвокат заявил о нарушении права активистки Антоновой на защиту

28 мая 2019, 20:37

Суд по ходатайству следствия предписал бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой за несколько дней ознакомиться с делом об участии в "нежелательной организации". Проанализировать дело объемом в полторы тысячи страниц за этот срок невозможно, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля силовики провели обыск у Яны Антоновой и в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу". 21 мая ей было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 08.11.2018 года – Human rights project management). По состоянию на 23 декабря 2018 года в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Сегодня Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, который просил до 29 мая ограничить Антоновой срок ознакомления с материалами дела. "Следователь посчитал, что я умышленно затягиваю ознакомление с делом, с которым начала знакомиться в прошлую пятницу (24 мая. - Прим. "Кавказского узла")", - сказала Яна Антонова. Она отметила корреспонденту "Кавказского узла", что в деле более тысячи страниц.

Два дня ушли только на копирование материалов дела, состоящего из четырех томов, отметил адвокат Александр Валявский. "Следователь занимался волокитой, потом у него стали гореть сроки, и он просит ограничить защиту с ознакомлением. Теперь заставляет нас за два дня ознакомиться. Мы сказали, что это невозможно, и он пошел в суд", - рассказал Валявский.

Он счел сегодняшнее решение суда нарушением права Антоновой на защиту и справедливое судебное разбирательство. "Нормы УПК запрещают ограничивать в ознакомлении, только когда явное затягивание идет. Два дня – это очевидно маленький срок для ознакомления, для анализа материалов", - подчеркнул Валявский. Он добавил, что УПК предписывает предоставлять "достаточное время" на ознакомление с делом.

Валявский заявил, что намерен обжаловать решение райсуда в Краснодарском краевом суде.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.