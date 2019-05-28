УЕФА запретил "Арсеналу" проводить в Баку акцию в поддержку Мхитаряна

28 мая 2019, 06:32

Футболисты английского "Арсенала" собирались продемонстрировать, что поддерживают своего партнера Генриха Мхитаряна, отказавшегося играть в Баку.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил футболистам лондонского "Арсенала" провести акцию в поддержку одноклубника Генриха Мхитаряна перед матчем финала Лиги Европы против "Челси", который состоится в Баку.

Игроки футбольного клуба "Арсенал" хотели поддержать армянского футболиста, который решил не ехать в Баку по соображениям безопасности. Игроки планировали выйти на предматчевую разминку в футболках с фамилией Мхитаряна на спине, сообщает Eurosport.ru.

Подобные действия запрещены правилами, заявили в УЕФА. Игровые комплекты и другие футболки, используемые для разминки, а также для потенциальных победителей матча, необходимо утверждать заранее, информирует издание.

29 мая в матче за трофей Лиги Европы УЕФА встретятся английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал". Впервые один из главных еврокубков будет разыгран в Азербайджане. Финал Лиги Европы УЕФА-2018/19 примет бакинский стадион "Олимпийский", сообщает официальный сайт УЕФА.

Футбольный клуб "Арсенал" 21 мая сообщил, что Мхитарян по соображениям безопасности не сыграет в финале Лиги Европы в Баку после обсуждения этого вопроса с самим игроком и его семьей.

"Рассмотрев все текущие варианты, нам пришлось принять непростое для меня решение - не лететь с командой на финал Лиги Европы. Это такой матч, который нечасто бывает у игроков в жизни, я должен признать, что мне очень больно его пропускать", - цитирует Генриха Мхитаряна РИА "Новости".

Проблема Мхитаряна в том, что он посещал Нагорный Карабах без разрешения правительства Азербайджана. Из-за этого армянский футболист попал в черный список. Но сейчас правительство Азербайджана предоставило ему все гарантии безопасности и разрешило въезд в страну, сообщает с ссылкой на посла Азербайджана в Великобритании Тахира Тагизаде "Газета.ру".

Противостояние в зоне карабахского конфликта продолжается, несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Согласно данным, представленным в инфографике "Карабах после перемирия – два года войны", обстрелы в зоне карабахского конфликта велись ежедневное в течение двух лет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в 2015 году выступавший за немецкую "Боруссию" Генрих Мхитарян не поехал на матч Лиги Европы в Азербайджан из соображений безопасности. В 2011 году футболист посетил Нагорный Карабах, что является нарушением УК Азербайджана.