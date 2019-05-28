Мечеть "Тангим" в Махачкале. Фото Магомеда Ахмедова для "Кавказского узла"

28 мая 2019, 03:18

Очевидцы рассказали о рейде силовиков в районе мечети "Тангим"

Около 50 силовиков проводили рейдовые мероприятия на нескольких мобильных пунктах возле мечети "Тангим" в Махачкале. Силовики утверждали, что проводят операцию "Поддельные номера", и проверяли как автомобили, так и владельцев, рассказали прихожане мечети.

Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков. После того, как верующие 12 марта обратились в прокуратуру, рейда не было. Однако 26 апреля они возобновились, рассказал местный житель Асадулла Алиев. 4 мая силовики задержали после молитвы двух прихожан мечети. В случае, если рейдовые мероприятия будут продолжаться, руководство и общественный совет "Тангима" обратятся к главе Дагестана, заявил член общественного совета мечети Ахмед Чилилов.

Силовики провели 27 мая очередной рейд возле мечети "Тангим" в Махачкале, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов.

По его словам, силовики при этом ссылались на проведение оперативных мероприятий “Поддельные госномера”.

Мобильные посты сотрудников правоохранительных органов находились рядом с рестораном «Смолян» и по улице генерала Омарова, рассказал журналист.

«Останавливают автомобили. Сказали, что операция "Поддельные номера". Записывали номера автомобилей», - сообщил Юсупов.

Всего, по словам журналиста, было организовано 2-3 мобильных поста, на которых в общей сложности стояли около 50 силовиков.

По словам прихожанина мечети Руслана, после намаза таравих (желательный намаз (намаз-сунна), который начинают совершать с первой ночи и завершают в последнюю ночь Рамадана) при выезде из мечети он был остановлен. Силовики, по его словам, потребовали у него техпаспорт и водительские права, ссылаясь на то, что проводятся мероприятия “Поддельные номера”

Первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в 2019 году выпал на 6 мая. В этот день в республиках Северного Кавказа прошли различные благотворительные акции, коллективные ифтары. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о Рамадане.

«Взяли документы: техпаспорт на авто и права. Товарищ рядом сидел, его попросили выйти из машины и обыскали. Он сам показал, что в сумке», - рассказал он.

По его мнению, проводимые рейды проводятся с целью запугать прихожан мечети.

Правозащитники считают задержания прихожан у мечети одной из форм давления на салафитскую общину Дагестана и катализатором радикализации ее представителей. "Кавказский узел" подготовил хронику закрытия мечетей в Дагестане.

На посту, который был расположен на улице генерала Омарова, находились около 15 силовиков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" прихожанин мечети Магомед.

По его словам, сотрудники силовых структур останавливали автомобили и проверяли и владельцев, и транспорт.

“Сотрудники полиции стояли на улицу генерала Омарова в сторону школы механизации. Останавливали и проверяли автотранспорт. Меня не остановили”, - рассказал он.

Не менее 15 силовиков находились вблизи мечети и проводили рейд по поиску поддельных номеров, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» прихожанин мечети Закир.

"Кавказский узел" пока не располагает информацией о том, был ли кто-то задержан в ходе рейдовых мероприятий.

На "Кавказском узле" размещена инструкция ПЦ "Мемориал" для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих.

Примечание:

"Два верующих задержаны у салафитской мечети в Махачкале", "Идрис Юсупов связал задержание со съемкой рейда силовиков в Махачкале", "Имам махачкалинской мечети озвучил подробности задержания".

Автор: Магомед Ахмедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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